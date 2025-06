Mais de 40 atrações culturais são confirmadas para a 31ª Festa Colonial de Canela

Turismo realizou coletiva de imprensa nesta terça-feira, dia 17, e adiantou novidades

Com uma programação totalmente gratuita, em um formato mais inclusivo e com atrações diversificadas, a 31ª Festa Colonial de Canela, que acontecerá de 11 a 27 de julho, na Praça João Corrêa, foi apresentada para a imprensa, influenciadores, entidades e autoridades municipais nesta terça-feira, dia 17 de junho. A coletiva realizada pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, aconteceu na Cervejaria Viking, umas das apoiadoras do evento.

A ocasião contou com uma amostra da música e da gastronomia que estarão à disposição do público nos 16 dias de festa. E foi ainda mais abrilhantada pela corte formada pela rainha Mariana dos Santos Bernardes, a 1ª princesa Maria Eduarda de Melo Abreu e a 2ª princesa Karoline Mineiro Pinheiro – corte que representa a 31ª edição da Festa.

O prefeito Gilberto Cezar participou da coletiva e ressaltou o crescimento do evento. “Com muito trabalho já estamos batendo recordes de patrocinadores nesta edição, queremos fazer com que este evento cresça cada vez mais, valorizando as raízes do nosso povo, trazendo os atrativos do interior para o Centro, para que nossos turistas conheçam a cultura local e, ao mesmo tempo, movimentando a economia. Através da parceria com o Departamento de Agricultura e demais entidades participantes, queremos fortalecer cada vez mais a agricultura familiar no município”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger, apresentou o novo layout do evento e a programação, mostrando que a festa estará repaginada com novas atrações como o Desfile Temático Raízes da Terra e o Espaço Raízes: escritores canelenses e memorial Canela. Além de mais de 40 atrações culturais confirmadas, entre apresentações musicais, teatrais e outros atrativos. Kenia adiantou que já estão confirmados na programação, shows com o humorista Guri de Uruguaiana e da dupla sertaneja canelense Rui e Mateus. “Quero agradecer a parceria de todas as Secretarias, Comissão Organizadora e entidades envolvidas para a realização deste evento que ressalta a essência da cultura de Canela e que é uma ferramenta para alavancar o turismo na cidade. Um evento se faz com muitas mãos”, enfatizou a secretária.

O agricultor Vanderlei Kaefer, da Queijaria Alvorada Missioneira, também se pronunciou representando a Comissão Organizadora da Festa, agradecendo a união e esforço de todos os agricultores para a realização do evento.

A festa contará, ainda, com a retomada dos Jogos Coloniais, com construção de cancha de bocha especial para a competição. As inscrições foram, inclusive, prorrogadas até o dia 30 de junho junto ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela. A abertura oficial acontecerá no dia 11 de julho, às 19 horas, na praça.

A Festa Colonial é uma realização da Prefeitura de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, Emater/RS-Ascar, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; e Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização. Com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Agente Cultural: AM Produções, promoção Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

ATRAÇÕES

• Espaço Raízes: escritores canelenses e memorial Canela

• Bandinhas Germânicas

• Gastronomia Típica

• Estande das Escolas Rurais

• Feira de Artesanato

• Oficinas Técnicas Agrícolas

• Estandes dos Agricultores – Agricultura Familiar

• Jogos Coloniais

• Escolha da Corte 2026

• Fornos a lenha de Canela

• Apresentações Culturais e Artísticas

• Desfile Temático “Raízes da Terra”

Foto: Cleiton Thiele/SerraPress

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

– Sextas e sábados das 10h às 22h

– Domingo a quinta das 10h às 21h

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela