Parque do Caracol ganha “paisagismo de experiência”

Assinado por José Francisco Benetti e Floricultura Úrsula, o projeto priorizou espécies nativas, multiplicando a biodiversidade do atrativo de Canela.

Muito além de suas trilhas, cachoeiras e atrações de turismo de aventura, o Parque do Caracol, em Canela, exerce papel fundamental na preservação e conservação de espécies da fauna e da flora da região. Reforçando sua importância para o ecossistema local, o espaço ganhou recentemente um “paisagismo de experiência”, que convida os visitantes a uma visita sensorial e educativa.

O projeto é assinado por José Francisco Benetti, paisagista e pesquisador em técnicas ecológicas de bioconstrução (bioarquitetura), em parceria com a Floricultura Úrsula, de Nova Petrópolis.

A paisagem icônica do lugar, que ocupa uma área de 25 hectares em meio a uma floresta de araucárias, foi o ponto de partida do trabalho que buscou valorizar a natureza original do local, acrescentando um visual rústico, sustentável e ao mesmo tempo elegante e lúdico.

“O novo paisagismo do Parque do Caracol foi pensado de forma onde a natureza interage com os jardins planejados e ambos se conectam com a fauna e flora local, de forma segura e proporcionando uma experiência diferenciada para o visitante”, explica José Francisco Benetti, proprietário da Ecologin – Benetti Paisagismo e Ecologia, empresa de Canela que desenvolve seus projetos com olhar voltado à sustentabilidade.

Para isso, foram usadas mais de 50 espécies de plantas na composição do projeto, sendo dois terços delas nativas do bioma Mata Atlântica, fator que contribuiu para a multiplicação da biodiversidade do local, ao mesmo tempo em que traz mais vida e beleza aos espaços.

Os novos jardins do Parque do Caracol podem ser contemplados pelos visitantes desde o pórtico de entrada e acesso, até a Praça dos Gaúchos, Recanto das Borboletas, Casa Raízes, Jardim do Mel e também nas vias e trilhas ecológicas do lugar, com destaque para o lajeado do arroio Caracol.

José Francisco Benetti, paisagista.

Divulgação

As Churrasqueiras e o Deck da Cachoeira do Moinho também receberam novo paisagismo, assinado por José Benetti junto com o escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa AUDT, responsável pelo projeto do novo Parque do Caracol.

“As principais espécies utilizadas foram as lantanas, caliandras, verbenas, sálvias, justicias, abutilons e os brincos de princesa, que por sinal é a flor símbolo do estado do Rio Grande do Sul. Todas essas plantas são atrativas a polinizadores, em especial, borboletas, abelhas nativas e beija-flores”, destaca Benetti.

Em alguns espaços, como a Casa Raízes – atração que conta a história do Parque do Caracol e de sua natureza – foram utilizadas ainda espécies como carquejas, sálvias e poejo, plantas aromáticas que eram usadas pelos avós e encontradas em farmácias e feiras de época.

Na construção do projeto de paisagismo do Parque do Caracol, houve também uma preocupação em escolher plantas resistentes ao microclima da Serra Gaúcha, à baixa incidência de luz solar de alguns espaços, bem como, na diminuição de plantas invasoras e aumento da presença de espécies nativas.

“Paisagismo também é cuidado com o meio ambiente. No caso do Parque do Caracol, escolhemos plantas mais rústicas, que interagem com a fauna e não são prejudiciais no sentido de se disseminar em ambientes que não deveriam”, explica Benetti .

A revitalização do paisagismo do parque permite, a partir de agora, que o visitante encontre algo novo em cada época do ano. “A proposta é que o visual dos jardins mude com as estações. E em cada uma delas algo vai chamar a atenção, seja pela floração, pelas cores ou pela presença de animais como borboletas e beija-flores”, pontua José Francisco.

Reaproveitamento e sustentabilidade

Um dos diferenciais do novo paisagismo é o uso consciente dos recursos naturais disponíveis no local. Agora, as folhas secas e os galhos de araucária recolhidos do chão, fazem parte da composição dos jardins: as folhas viram adubo natural e os galhos de araucária funcionam como anteparos, facilitando o corte da grama e mantendo as espécies plantadas protegidas.

As pedras também ganharam um destino nas mãos de José Francisco Benetti, e foram dispostas em desenhos mais fluidos e com tamanhos semelhantes nos trechos de caminhada.

Direto do “jardim da Serra Gaúcha”

Sede da Floricultura Úrsula, em Nova Petrópolis.

Divulgação

As plantas usadas no novo paisagismo do Parque do Caracol vieram do Jardim da Serra Gaúcha”, como é conhecido o município de Nova Petrópolis, através da Floricultura Úrsula. A empresa é parceira de José Francisco Benetti há quase 30 anos e cultiva mais de 1.200 espécies de flores e plantas, premissa para quem quer trabalhar com biodiversidade. A escolha de fornecedores locais foi racional, já que as plantas escolhidas não irão “sofrer” para se adaptar ao jardim do Parque do Caracol por já estarem adaptadas ao clima e solo regional.

Para Christine Gross, sócia-proprietária da floricultura, fazer parte da revitalização de um dos pontos turísticos mais conhecidos da Serra Gaúcha, é motivo de muito orgulho. “Somos muito gratos ao Benetti e ao Parque do Caracol por confiarem em nossa marca para contribuir com esse projeto e fornecer plantas para esse marco importante que é o novo Parque do Caracol e os novos jardins que ele recebeu”, comenta Christine.

O Parque do Caracol reforça desta forma, cada vez mais, a sua marca como referência em turismo sustentável e educação ambiental. O destino turístico está localizado na Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, com funcionamento de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/https://www.instagram.com/parquedocaracol/https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/