Caro leitor, no último final de semana fui participar do lançamento de um projeto como parte da comissão social do Top Mulher Brasil que tem como objetivo reconhecer o poder das empreendedoras que movem o nosso país, começando pelas suas próprias comunidades. O evento de lançamento foi em Porto Alegre e me senti muito honrada de ter sido convidada para estar no meio de grandes lideranças em um momento tão lindo que me fez refletir sobre o tema de hoje, me questionei se merecia estar lá, pois muitas vezes não nos enxergamos grandes o suficiente.

Você já ouviu aquele ditado que diz “ninguém nasce sabendo”? Pois é, ele carrega uma verdade enorme que, muitas vezes, a gente esquece. Olhar pra quem já chegou lá — aquele empresário de sucesso, aquele profissional reconhecido ou até aquele vizinho que parece ter a vida toda organizada — e pensar que eles nasceram prontos, é um baita engano. Na real, quem é grande, um dia foi pequeno e não tem atalho pra isso.

Todo mundo começa de algum lugar, uns começam no improviso, outros na curiosidade, alguns até na dor. Mas o que eles têm em comum é que todos começaram. Ninguém acorda um belo dia com uma empresa estruturada, uma vida financeira organizada, uma carreira de sucesso. Antes disso, teve erro, tentativa, medo, tropeço e, principalmente, coragem, como bem disse a arquiteta Verena Bressan, no dia do lançamento.

Se a gente olhar a história de qualquer pessoa bem sucedida, vai perceber que lá atrás tinha alguém cheio de dúvidas, inseguranças e até vontade de desistir. Só que teve também persistência, aquela vontade teimosa de fazer dar certo. E, cá entre nós, esse é o verdadeiro segredo de quem cresce na vida: continuar, mesmo quando parece difícil, diria até impossível.

O problema é que muita gente se compara com quem já está no topo, esquecendo que aquele “topo” veio depois de muito chão percorrido. Ninguém vê os bastidores, só o palco montado. E aí vem a frustração, o pensamento de que “não é pra mim” ou “eu nunca vou conseguir”. Besteira! Se é possível pra um, também é possível para outro. Claro, cada um no seu tempo, no seu jeito, na sua caminhada.

Por isso, se hoje você se sente pequeno, começando, meio perdido… tá tudo bem. Isso faz parte do processo. O que não dá é pra parar. Crescer leva tempo, exige paciência, trabalho, mas acontece. E olha, quando você olhar pra trás e perceber o quanto já avançou, vai se orgulhar de não ter desistido.

A vida é assim: quem é grande, um dia foi pequeno. E quem é pequeno hoje, se continuar andando, logo também será grande. Então respira, ajeita a postura, levanta a cabeça e segue. O seu futuro tá te esperando logo ali na frente, o meu eu venho construindo pouco a pouco, colaborando com o desenvolvimento de pessoas que escolhem ser melhores todos os dias através do conhecimento.