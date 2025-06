Sala de vacina da UBS Central realiza atendimento estendido nas quartas-feiras até às 21 horas

Integrando o Programa Inverno Gaúcho, promovido pela Secretaria de Saúde de Canela, a Unidade de Saúde Central além de estar fazendo horário estendido nas segundas, terças e quartas-feiras, das 18 às 21 horas, também está com a Sala de Vacinas aberta todas as quartas neste turno da noite. A medida ocorre para intensificar o atendimento à população com a incidência das doenças respiratórias.

Conforme a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Magali Cavinato, uma profissional é disponibilizada para realizar a imunização. Além das doses contra a Influenza, que nesta época do ano é a mais procurada, outras vacinas previstas no Calendário de Vacinação como a vacina contra a meningite e tétano, também podem ser realizadas neste dia. “É uma ótima oportunidade para que as pessoas que trabalham possam se prevenir contra a gripe e colocar a vacinação em dia”, destaca Magali.

Para realizar a imunização é necessário apresentar carteira de vacinação para crianças com o cartão SUS ou CPF. Para os demais grupos somente o cartão SUS ou CPF.