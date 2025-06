Com as vias liberadas Sindtur estima 85% de ocupação na rede hoteleira da Região das Hortênsias neste feriado de Corpus Christi

O Sindtur Serra Gaúcha que monitora a ocupação hoteleira através da plataforma Flutua estima que este feriado de Corpus Christi deve fechar uma ocupação hoteleira média de 85% na Região das Hortênsias. Até esta quarta-feira (18) a ocupação média estava em 76% e é considerado positivo para o setor.

As principais vias de acesso estão todas liberadas e com trafegabilidade seguindo informou na Rede Social o Comandante do Pelotão Rodoviário da Região das Hortênsias, Tenente Cleu Minuzzo, “não existe bloqueio nos caminhos que levam à Região das Hortênsias, nossas equipes estão monitorando todos os pontos considerados mais sensíveis”, disse.

Pela plataforma já foi possível observar a origem dos visitantes neste feriado. A maioria dos visitantes estão vindo dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina

O sistema Flutua é utilizado com sucesso pelo trade turístico associado do Sindtur Serra Gaúcha para monitorar com precisão os dados de hospedagem, sendo uma referência importante para o planejamento do setor.