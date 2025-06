26ª Festa do Pinhão espera receber mais de 20 mil visitantes em São Francisco de Paula

Com entrada gratuita, evento conta com atrações de nível nacional como Loubet – Made in Roça

Um dos mais tradicionais eventos de São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, chega a sua 26ª edição. Entre os dias 03 e 06 de julho, a cidade sediará a Festa do Pinhão, que espera receber mais de 20 mil visitantes. Aberto ao público e com distribuição gratuita de pinhão, o evento celebra as raízes dos Campos de Cima da Serra com programação artística e opções gastronômicas feitas à base de pinhão.

Pela primeira vez, a Festa do Pinhão será realizada no novo Centro de Eventos do município, localizado na Rua Benjamin Constant, 1441. O espaço, mais amplo e coberto, garante ao evento praça de alimentação, feira de negócios com produtos locais e uma área especial para apresentações culturais, além da tradicional distribuição gratuita de pinhão. Para este ano, serão distribuídas 6 toneladas do alimento.

A programação musical tem Loubet – Made in Roça, um dos principais nomes do sertanejo universitário, como destaque. Outras atrações incluem Papas da Língua, Claus & Vanessa, Vera Loca e Brilha Som. Valorizando a música gaúcha, estão o Grupo Carqueja e Chiquito & Bordoneio. Além deles, grupos como Raízes do Rincão, Laços da Tradição, Grupo Ana Terra e apresentações das escolas do município reforçam o orgulho das tradições locais.

A gastronomia típica, com pratos à base da semente símbolo da região, segue como protagonista. Nos cardápios servidos durante o evento, estarão pratos como entrevero de pinhão, bolinho de bacalhau com pinhão e queijo serrano com batata frita, quiche de alho poró com pinhão, churrasco no pão com paçoca de pinhão, sopa gumbo com pinhão, almôndegas de pinhão e carne e dog de carne com pinhão.

Confira a programação

Quinta-feira, 03 de julho

18h – Abertura Oficial com Israel da Sóis

18h30 – Coro Municipal de São Francisco de Paula

19h – Banda Opus Dei

20h – Leandro & Rafael

21h – Grupo Matizes

22h30 – Brilha Som

Sexta-feira, 04 de julho

08h30 – Seminário EMATER

12h – Trio Gaúcho

14h – Seminário EMATER

16h30 – Fabiano Azevedo

17h30 – Jana & Ale

19h – Yuri & Banda

20h – The Travellers

21h45 – Vera Loca

23h15 – Claus & Vanessa

Sábado, 05 de julho

11h – Daniela Duarte

13h15 – Rockfeller

15h – Raízes do Rincão

16h – Laços da Tradição

17h – Escola Atittude

18h – Volnei Gomes & Grupo Cantando o Rio Grande

19h45 – Papas da Língua

21h30 – Pagode do Exata

23h – Nanda Virtuozo

Domingo, 06 de julho

11h – Show infantil

12h15 – Felipe Vieira

13h45 – Grupo Folclórico Ana Terra

14h45 – CTG Rodeio Serrano

15h50 – Grupo Batendo na Marca

17h15 – Grupo Carqueja

18h45 – Chiquito & Bordoneio

20h – Loubet

Serviço

26ª Festa do Pinhão

03 a 06 de julho de 2025

Centro de Eventos – Rua Benjamin Constant, 1441 – São Francisco de Paula

Entrada gratuita

Mais informações pelos canais oficiais da Prefeitura de São Francisco de Paula nas redes sociais