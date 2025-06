Arte que alcança e transforma

Após um ano de atividades com uma programação interativa e diversa, o projeto Expressividades – Diversidades Humanas e Artísticas chega ao seu encerramento. Focado em oficinas ministradas por artistas de diferentes linguagens, o projeto foi realizado nas cidades de Canela, Gramado e Porto Alegre.

Mais de 500 pessoas foram beneficiadas diretamente com o projeto, por meio de 18 oficinas realizadas em 10 locais diferentes e três exposições que foram realizadas em Gramado, Centro de Cultura e Câmara de Vereadores e em Canela, no CIDICA. Assim como em todos os projetos desenvolvidos pela Cia Daiene Cliquet Artes, a descentralização da cultura, contemplando um público diverso foi objetivo desde o início. As atividades foram destinadas a crianças, adolescentes, adultos, idosos e professores, atendendo especificamente entidades e escolas que atuam de alguma forma para integrar e zelar pelo bem-estar da população. Todas as atividades foram gratuitas para os participantes.

Duas exposições também fizeram parte da programação do Expressividades, permitindo à comunidade conferir de perto os resultados artísticos das aulas ministradas por diversos profissionais.

A última oficina, intitulada “Animais de Nossa Fauna”, foi destinada aos professores da rede municipal de Gramado. Nela, os participantes montaram e customizaram fantoches de animais silvestres, como ouriço, tapiti, bugio, gambá, entre outros. Além da confecção do artesanato, foi promovido um bate-papo sobre as características e a importância desses animais na natureza.

“ É sempre importante levar oficinas até as professoras, de forma a possibilitar a replicação de estilos e técnicas artísticas, somando conhecimentos de forma a ampliar o alcance da arte, pois entendemos que o conhecimento não deve ser represado para poucos, deve chegar ao maior número de pessoas, ampliando o acesso à arte para todos. A arte que tem o poder transformador” comenta Daiene Cliquet, arte educadora e produtora do projeto.

O projeto Expressividades é criado e produzido por Daiene Cliquet Artes, realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Pró-Cultura RS e SEDAC/RS.