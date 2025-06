Canela recebe lançamento do livro “Os Mbya Guarani” com Nhemboaty no Laje de Pedra

Lançamento será neste sábado (28), às 16h, no Laje de Pedra Mountain Village, com coral indígena, artesanato e culinária tradicional Mbya Guarani

O livro Os Mbya Guarani, escrito pelo cacique Marcelino Kuaray Nhe’ery em parceria com o arqueólogo Arno Alvarez Kern, será lançado no próximo sábado (28), às 16h, em um Nhemboaty (encontro) com a comunidade indígena da Aldeia Tekoá Kurity. O evento ocorre no Laje de Pedra Mountain Village, em Canela, e terá entrada gratuita.

A obra, publicada pela Editora Libretos, reúne 72 páginas com textos, ilustrações e fotografias que apresentam a cultura, a espiritualidade, os hábitos e a relação com a natureza do povo Mbya Guarani. Também resgata a trajetória de migração dos povos originários, com base em vestígios arqueológicos, e destaca o cotidiano da aldeia instalada em Canela desde 2021.

A publicação traz ainda a lenda de Jekupê, narrada pelo próprio cacique, e conteúdos em guarani. O projeto gráfico é assinado por Clô Barcellos, com produção de Fernando Gomes, revisão técnica da antropóloga Luna Mendes e ilustrações de Ana Rocha. As imagens que compõem o livro são de Marco Nedeff, Júlio Dias, Amallia Brandolf e Carine Saez.

Resultado de um trabalho iniciado em abril de 2023 pelo setor cultural da Associação dos Proprietários do Parque Laje de Pedra, o livro foi desenvolvido com apoio do CNPq e faz parte do projeto Horizontes Literários. A edição será distribuída para 150 bibliotecas do Rio Grande do Sul, principalmente em cidades atingidas pelas enchentes.

Durante o lançamento, haverá apresentação do coral Mboraí’i Mbaraete, formado por integrantes da aldeia, exposição de artesanato e uma confraternização com alimentos tradicionais preparados pela própria comunidade: mandioca, batata-doce, pinhão, milho verde, pão mbojape, bolo de milho e mel.

Sobre os autores

Marcelino Kuaray Nhe’ery, 28 anos, lidera a Aldeia Tekoá Kurity e atua em projetos culturais na região. Criou o Coral Kurity, exibiu filmes indígenas em aldeias da Serra e foi premiado pela Lei Paulo Gustavo como agente cultural. Também desenvolve um livro sobre os símbolos guaranis.

Arno Alvarez Kern é doutor em Arqueologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, da França. Natural de Santo Ângelo (RS), reside em Canela, onde passou a colaborar com a comunidade Mbya Guarani após a aposentadoria.

Serviço:

O quê: Lançamento do livro Os Mbya Guarani

Quando: Sábado, 28 de junho, às 16h

Onde: Laje de Pedra Mountain Village, final da Avenida do Parque – Canela

Quanto: Entrada gratuita

Quanto custa o livro: R$ 50

ISBN: 978-85-5549-070-5

Apoio: Consciencine e Pousada do Bosque