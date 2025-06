Feira Canela + Verde movimentou Praça João Corrêa

Apesar da chuva e o clima frio do final de semana, as ações ambientais da Feira Canela + Verde, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela, no último sábado 21 de junho, movimentaram a Praça João Corrêa.

Conforme o biólogo, Alékos Elefthérios, um dos organizadores do evento, apesar do clima, a comunidade prestigiou o evento, que teve todas as mudas de árvores nativas doadas. Nesta edição, houve doação de mudas e de adubo orgânico produzido pela Central de Recebimento de Resíduos de Poda – CRRP de Canela, localizada no Banhado Grande, para os professores da Escolinha de Futsal Jefe Machado – Projeto Ohana. A ação contou com o respaldo do biólogo, que realizou uma explicação sobre as espécies para os alunos. “É muito importante este envolvimento da comunidade com as ações ambientais. E através das ações da feira vamos fortalecendo a conscientização da preservação do meio ambiente”, destaca.

Houve ainda a exposição de produtos dos agricultores locais e de artesanato. Além da Feira de adoção de animais do Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela- (Cempra). onde foram adotados 3 cães e um cavalo.

A próxima edição acontecerá no dia 12 julho junto à Festa Colonial de Canela, na Praça João Corrêa. “Queremos agradecer o apoio e parceria que a Secretaria de Turismo de Canela tem nos dado para a realização do evento”, finaliza Alékos.

ZÉ DO PASSARINHO – UMA VIDA DEDICADA À NATUREZA

Um dos colaboradores da Feira Canela + Verde, é o pesquisador de diversidade biológica, especializado em agricultura orgânica, José Carlos Assumpção da Silva, 68 anos, conhecido popularmente em Canela, como Zé do Passarinho. Ele cultiva 380 espécies de plantas, entre medicinais e frutíferas, em sua propriedade, no bairro São Luiz. Grande parte de sua alimentação é tirada de hortas plantadas em sua residência: couve, alface, agrião, batata-doce, berinjela, entre outras hortaliças. José Carlos possui um grande conhecimento sobre as plantas medicinais , sabe da importância de cada espécie cultivada em seu terreno, como exemplo do Jaborandi que é um ótimo tônico capilar, o ora-pro-nóbis que possui inúmeros benefícios para a saúde e tantas outras. Há 15 anos, gera sustentabilidade, reciclando todo o resíduo verde de poda dele e de alguns vizinhos, transformando em compostagem e adubo líquido para a utilização no plantio de hortas, os quais distribui na Feirinha. “Procuro reciclar tudo o que consigo, dessa forma colaboro com a preservação do meio ambiente”, destaca.

Além da paixão pela natureza, José Carlos possui outros talentos como a arte de esculpir. Por ser apreciador da natureza, sempre realizou esculturas desse gênero, principalmente passarinhos, de onde originou-se seu apelido. Antes os esculpia em madeira, e atualmente também em pedra.

texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela

foto: Divulgação