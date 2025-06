Incêndio atinge residência no Loteamento Renascer, em Canela

Fogo ocorreu na madrugada deste domingo; não havia moradores na casa no momento da ocorrência

O Corpo de Bombeiros de Canela foi acionado por volta das 3h30 da madrugada deste domingo (22) para atender um incêndio em uma residência localizada na Travessa Renascer, no Loteamento Renascer, nas proximidades do Chacrão.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que as chamas já haviam tomado parte da estrutura. Por sorte, não havia ninguém na casa no momento do incêndio e, portanto, não houve vítimas.

A guarnição, sob comando do soldado Pias, atuou com a viatura ABT 0392 no combate ao fogo, evitando que as chamas se alastrassem para imóveis vizinhos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. As autoridades não descartam a possibilidade de ação criminosa. O imóvel sofreu danos materiais significativos.

A reportagem da Folha acompanha o caso e trará atualizações se houver novas informações.