Plataforma Flutua confirma feriadão de Corpus Christi com 77% de ocupação na hotelaria da Região das Hortênsias segundo o Sindtur

O Sindtur Serra Gaúcha que monitora a ocupação hoteleira na Região das Hortênsias confirma que a plataforma Flutua fechou para este feriado de Corpus Christi uma ocupação hoteleira média de 77%. Havia uma perspectiva de chegar até 86%, mas o número de 77% foi considerado positivo para o setor.

As principais vias de acesso à Região estavam todas liberadas, mas o mau tempo pode ter sido a causa principal para aqueles que planejavam um deslocamento optarem em realizar suas reservas para as próximas semanas.

O sistema Flutua é utilizado com sucesso pelo trade turístico associado do Sindtur Serra Gaúcha para monitorar com precisão os dados de hospedagem, sendo uma referência importante para o planejamento do setor.