Série Prata de Futsal de Canela 2025 começa nesta segunda (23), com três jogos

Rodada desta noite terá transmissão ao vivo da Folha

A bola volta a rolar no Ginásio Carlinhos da Vila nesta segunda-feira, 23 de junho, com a abertura da Série Prata de Futsal de Canela 2025. A partir das 19h30, três jogos movimentam a primeira rodada da competição, com transmissão ao vivo no canal Portal da Folha TV, no YouTube.

O campeonato conta com a participação de 12 equipes, divididas em dois grupos de seis. O Grupo A joga sempre às segundas-feiras, enquanto o Grupo B entra em quadra nas sextas-feiras, sempre a partir das 19h30.

Equipes participantes

Subiram da Série Bronze para a Série Prata as equipes:

*Peleadores, **Galera da Estevão (GDE), **MB Sports/Associação Canelense de Futsal, *Bar do Tio Fredo e Amigos do Espeto.

Entre os times que permanecem na Série Prata após a temporada passada estão:

*Âncora/Eficaz, **União Jovem Santa Marta, **Certinho Eventos, **Manipulados, **MB Sports, *Garfo & Bombacha e Casablanca.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as equipes jogam entre si dentro de seus grupos, em turno único, totalizando cinco jogos para cada time. Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Os dois últimos colocados (um de cada grupo) serão rebaixados para a Série Bronze de 2026.

Na reta final, os dois finalistas da Série Prata garantirão acesso direto para a Série Ouro deste ano, que está programada para começar logo após o encerramento da Prata.

Jogos desta segunda – 1ª Rodada – Grupo A

Ginásio Carlinhos da Vila – A partir das 19h30

Manipulados x Casablanca

MB Sports x Garfo & Bombacha

Amigos do Espeto x Bar do Tio Fredo

Transmissão ao vivo:

Assista no YouTube: https://www.youtube.com/live/y-bxK6AVmnA