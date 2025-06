Começa o Campeonato de Futsal Série Prata em Canela

Teve início na noite desta segunda-feira, 23 de junho, o Campeonato de Futsal Série Prata (2ª Divisão), promovido pela Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer de Canela. As partidas aconteceram no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Os três confrontos iniciais tiveram os seguintes resultados: Casa Blanca 3 x 2 Manipulados, MB Sports 5 x 3 Garfo & Bombacha/Arena Sports e Amigos do Espeto 4 x 4 Bar do Tio Fredo.

A próxima rodada acontecerá no dia 27 de junho, com mais três partidas a partir das 19h30, sendo elas Âncora/Eficaz X Peleadores, Galera da Estevão X MB Sports/Assoc. Canelense e UJMS X Certinho Evento. Mais informações pelo site www.copafacil.com/2025pratacanela.

texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela