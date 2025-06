Corpo de Bombeiros de Canela alerta para aumento de incêndios em residências em junho

Já são 11 casos registrados neste mês; manutenção em chaminés e rede elétrica pode evitar tragédias, destaca Sargento Roger Martins

O Corpo de Bombeiros Militar de Canela emitiu um alerta à população nesta terça-feira (24) diante do aumento significativo no número de incêndios registrados no município durante o mês de junho. Até o momento, foram contabilizadas 54 ocorrências, sendo 11 delas relacionadas a incêndios, grande parte em residências.

De acordo com o Sargento Roger Martins, é essencial que a população adote medidas preventivas, principalmente com a chegada das baixas temperaturas, quando cresce o uso de aquecedores, lareiras e fogões a lenha. Ele reforça que cuidados básicos podem evitar perdas irreparáveis.

Um dos principais focos de risco está na instalação e manutenção inadequada de chaminés e dutos de fogões a lenha ou lareiras. Os canos devem ser limpos regularmente, com a retirada das peças e higienização interna por meio de vassouras ou até água. Caso estejam em más condições, devem ser substituídos imediatamente. Além disso, os dutos não devem tocar estruturas de madeira ou fios elétricos, e é necessário instalar acabamentos de forro que impeçam o contato direto com o sistema de aquecimento.

Outro ponto crítico destacado pelo Corpo de Bombeiros é a sobrecarga das redes elétricas residenciais, que muitas vezes não estão preparadas para o uso simultâneo de equipamentos como lençóis térmicos, estufas, aquecedores, chaleiras e chuveiros elétricos. “A rede elétrica deve passar por revisão periódica feita por profissional habilitado”, orienta o sargento.

“O incêndio em residência ele arruína muitas família, onde sonhos são ceifados por descuido. Um simples descuido, que em 10 minutos são suficientes para liquidar o que as famílias por anos buscam a conseguir.” reforça o sargento.

Dúvidas e orientações podem ser solicitadas pelos telefones 193 ou (54) 3282-5177. O Corpo de Bombeiros se solidariza com as famílias atingidas e reforça a importância da prevenção.