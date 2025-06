Inscrições abertas para concurso que escolherá a Corte da 32ª Festa Colonial de Canela

Jovens de 16 a 26 anos, residentes no município e com ligação com o meio rural podem se inscrever



A Prefeitura Municipal está com inscrições abertas para o concurso que irá escolher a nova Corte de Soberanas da Festa Colonial de 2026. Jovens de 16 a 26 anos, residentes em Canela e que possuem vínculo com o meio rural podem se inscrever até o dia 14 de julho, entregando a documentação exigida no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Av. do Lago, 466 – Palace Hotel) ou na Central de Atendimento ao Turista (Praça João Corrêa). A cerimônia de escolha acontece no dia 25 de julho, durante a 31ª Festa Colonial.

Para efetuar a inscrição, a candidata deverá entregar os seguintes documentos: ficha preenchida, RG, CPF, comprovante de residência, foto digital e autorização (para menores). As interessadas não podem ser funcionárias públicas ou estagiárias na Prefeitura de Canela, e em caso de ser menor de idade, deverá apresentar autorização assinada pelo seu responsável legal.

O concurso será composto pelas provas de entrevista, apresentação à imprensa e desfile em traje padrão, as quais serão avaliadas nos critérios de simpatia, desenvoltura, comunicação e conhecimento sobre a Festa Colonial e o município de Canela. O regulamento completo pode ser conferido nos locais de inscrição.

Na cerimônia de escolha, no dia 25 de julho, serão anunciados os nomes da rainha e das duas princesas que irão representar a cultura canelense na Festa Colonial de 2026, participando de eventos oficiais e divulgando o município em todo o país.

Mais informações podem ser conferidas no site https://canela.com.br/corte-da-32a-festa-colonial-de-canela-2026/ e pelos telefones (54) 3282 5199 – Central de Atendimento ao Turista e (54) 3282 1356 – Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela