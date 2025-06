Projeto “Palcos Amefricanos RS” leva espetáculos gratuitos a Canela e Gramado

Apresentações de “Sopaporiki” e “Girafa da Cerquinha”, de Richard Serraria, ocorrem nos dias 26 e 27 de junho, com oficinas interativas

O projeto “Palcos Amefricanos RS – Circulação Sopaporiki e Girafa da Cerquinha”, idealizado pelo poeta e músico Richard Serraria, com direção cênica de Leandro Silva, chega às cidades de Canela e Gramado nesta semana com apresentações gratuitas voltadas ao público infantil e geral.

Em Canela, as atividades acontecem no dia 26 de junho (quarta-feira), no Espaço Nydia Guimarães:

– 14h30 – Girafa da Cerquinha e oficina Tamboralituras

– 19h – Sopaporiki e oficina Tamboralituras

Em Gramado, as apresentações serão na quinta-feira, 27 de junho:

14h30 – Girafa da Cerquinha na EMEI Dr. Carlos Nelz (CAIC)

19h – Sopaporiki na Escola Estadual Santos Dumont

Sopaporiki é um espetáculo cênico-musical centrado no tambor sopapo, símbolo da cultura negra do Rio Grande do Sul. A obra une poesia, música e performance, promovendo reflexões e sensações a partir das batidas do tambor. Já Girafa da Cerquinha é um reconto infantil baseado na história tradicional da mestra griô Sirley Amaro, narrando a vinda simbólica de uma girafa da África ao bairro da Cerquinha, em Pelotas, em uma trama permeada por ritmos afro-gaúchos como Ijexá, Congadas, Candombe e Samba Cabobu.

As oficinas Tamboralituras, oferecidas após cada apresentação, propõem vivências lúdicas com o tambor e exploram a oralidade e a corporeidade das histórias, convidando o público a interagir com os conteúdos poéticos dos espetáculos.

O projeto também disponibiliza um Caderno de Situações Didáticas, com acesso gratuito neste link, para educadores que desejam implementar a Lei 11.645/2008, que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas.

Richard Serraria é vencedor de quatro Prêmios Açorianos com a banda Bataclã FC, autor do premiado livro e espetáculo Sopaporiki, e ganhador do Kikito de Gramado 2021 pela trilha sonora do filme Cavalo de Santo.

A circulação é viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital SEDAC nº 26/2024 – Artes Cênicas.