Sesc/RS oferece hospedagem com tarifas sociais em hotéis de Gramado, Porto Alegre e Torres

Benefício é exclusivo para comerciários com renda familiar de até dois salários mínimos

Com o objetivo de promover a inclusão social e democratizar o acesso ao turismo, o Sesc/RS lançou uma nova edição da Tarifa Social, iniciativa que oferece hospedagens com valores subsidiados nos hotéis da instituição no Rio Grande do Sul localizados em Gramado, Porto Alegre e Torres. A ação é voltada a trabalhadores do comércio e seus dependentes com renda familiar de até dois salários mínimos.

“O turismo social se diferencia do modelo tradicional ao buscar proporcionar vivências de lazer, cultura e descanso para pessoas que, por motivos econômicos ou sociais, muitas vezes ficam à margem das experiências turísticas convencionais”, explica a coordenadora de Turismo do Sesc/RS, Cintia Guske Amaral. “Por meio da Tarifa Social, o Sesc/RS amplia o acesso a viagens que estimulam o bem-estar, a convivência e o conhecimento histórico e cultural”, complementa.

As tarifas especiais estarão disponíveis em datas específicas entre os meses de junho e novembro, com diárias que variam de R$75 a R$99 para adultos, incluindo café da manhã no Hotel Sesc Gramado ou pensão completa nos hotéis de Porto Alegre e Torres. Crianças de 7 a 12 anos pagam R$45 e menores de 6 anos têm gratuidade garantida. A iniciativa contempla apartamentos nas configurações single, duplo ou triplo, com possibilidade de inclusão de crianças conforme a capacidade de cada unidade.

As reservas poderão ser feitas exclusivamente nas Unidades do Sesc ou pela Central de Vendas, através do WhatsApp 51 98900-1430, com flexibilidade na escolha do número de dias. Para ter acesso à Tarifa Social, é necessário comprovar vínculo com o comércio no Rio Grande do Sul e apresentar documentação que ateste a renda familiar dentro dos critérios estabelecidos. Além das hospedagens, o Sesc/RS também oferece pacotes turísticos com saídas de diferentes regiões do Estado, sempre com foco na acessibilidade, segurança e bem-estar dos viajantes.

Turismo Sesc – Para proporcionar descanso, lazer e estimular o conhecimento histórico, cultural e social, o Sesc/RS conta com três hotéis – Gramado, Torres e Porto Alegre – com ampla infraestrutura, além de diversos conveniados em todo o Estado e no Brasil, para os viajantes curtirem a família, os amigos e aproveitarem a vida. Também oferece pacotes turísticos com saídas de diferentes regiões do Estado, com destinos variados e condições de pagamento facilitadas.