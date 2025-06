Agricultores de Canela serão beneficiados com programas do Governo do RS

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Agricultura da Secretaria de Obras, aderiu aos programas Agrofamília Jovens e Agroindústria do Governo do RS, que beneficiaram agricultores do município. A assinatura dos contratos aconteceu no último dia 18 de junho, durante seminário sobre o Programa Operação Terra Forte, em Caxias do Sul.

Conforme o diretor do Departamento de Agricultura, Guilherme Lohmann, duas famílias de agricultores das localidades do Chapadão e dos Bugres serão contempladas pelo Programa Agrofamília Jovens do Governo do RS. Este programa é destinado para o público entre 15 e 29 anos, e tem como objetivo promover a manutenção dos jovens nas propriedades. Através do projeto, são destinados recursos que poderão ser investidos na aquisição de máquinas, equipamentos e insumos para as mais variadas cadeias agropecuárias.

Ele destaca, ainda, que uma agroindústria do município também será contemplada através do Programa Agroindústria, recebendo recursos para investimentos em melhorias na propriedade.

Na oportunidade, além do diretor do Departamento de Agricultura, uma comitiva composta por agricultores do município e representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela e Emater, participaram do Seminário de apresentação do Programa Operação Terra Forte do Governo do RS, lançado em junho. Entre os objetivos do programa estão: a recuperação social, produtiva e ambiental das unidades produtivas da agricultura familiar e o fortalecimento da resiliência climática e da sustentabilidade ambiental nas propriedades rurais.