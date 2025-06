Encontro Estadual de Conscientização da Violência contra as Pessoas Idosas acontece nesta sexta-feira (27/06) com transmissão online

Ação estadual reúne especialistas para discutir direitos, saúde e estratégias de prevenção

No mês em que se intensificam ações de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, o Programa Maturidade Ativa do Sesc/RS, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa e o Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS realizam, em parceria, o Encontro Estadual de Conscientização da Violência contra as Pessoas Idosas. A atividade acontece de forma online nesta sexta-feira, dia 27 de junho, das 14h às 16h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Sesc/RS no YouTube.

Com o tema “Direitos, saúde e violências: desafios e oportunidades para as pessoas idosas”, o encontro reúne especialistas para debater os impactos da violência na velhice, as políticas públicas de proteção e os caminhos para a promoção de um envelhecimento digno e seguro. A proposta, cuja programação pode ser conferida a seguir, é fomentar o diálogo entre sociedade civil, poder público e instituições sobre práticas preventivas e ações efetivas no enfrentamento das violações de direitos.

A mobilização integra o Junho Violeta, campanha global que tem como marco o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. A data foi instituída em 2011 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de alertar para a importância da proteção da pessoa idosa e da construção de uma cultura de respeito e valorização da longevidade. A participação é gratuita e aberta ao público em geral.

Sobre o Programa Sesc Maturidade Ativa – Capitaneado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o programa está há mais de 20 anos no Estado com o objetivo de promover qualidade de vida e envelhecimento ativo de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. No projeto, os participantes reúnem-se para conviver, divertir, confraternizar, aprender e desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado para o envelhecimento, valorizando o papel do participante na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade individual e coletiva. Atualmente, são 59 grupos ativos com atividades sistemáticas no RS. Mais informações em www.sesc-rs.com.br/assistencia/maturidadeativa.

“Direitos, saúde e violências: desafios e oportunidades para as pessoas idosas” – Sesc/RS

Período: 27/06 (sexta-feira)

Horário: Das 14h às 16h30

Local: Transmissão pelo canal do Sesc/RS no YouTube

Programação:

14h – Abertura, com autoridades da área e porta-vozes do Trabalho Social com Idosos do Sesc/RS e do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, entre outros

15h – Palestra “Violência contra a Pessoa Idosa: desafios para o enfrentamento”, com a especialista em Gerontologia Social e Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Violência da PUCRS, Patricia Grossi

15h45 – Palestra: “Saúde e violência: desafios e oportunidades”, com especialista em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e mestre em Saúde Pública, Thaissa Bessa