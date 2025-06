Polícia Civil de Canela prende mais dois suspeitos de tráfico e amplia resultados de megaoperação

Ação soma agora quatro prisões, apreensão de drogas, veículos, provas e bloqueio de contas bancárias

A Delegacia de Polícia de Canela confirmou, na manhã desta quarta-feira (25), a prisão de mais dois indivíduos ligados ao tráfico de drogas, ampliando os resultados da operação deflagrada na terça-feira (24) contra o crime organizado na cidade e região.

Com as novas prisões, a ofensiva contabiliza quatro detidos, além da apreensão de drogas, veículos, bloqueio de contas bancárias e coleta de vasto conteúdo probatório, que irá reforçar o inquérito em curso.

A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia de Canela, tramita na Vara Estadual de Processo e Julgamento de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, com sede em Porto Alegre, e já identificou 59 suspeitos, muitos com antecedentes criminais e conexões com facções envolvidas em homicídios e disputas territoriais por pontos de tráfico.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da DP de Canela e responsável pela operação, reforçou que a ação é uma resposta direta aos crimes recentes praticados por grupos rivais:

“A equipe está preparada para continuar prendendo executores, apoiadores e mandantes de homicídios, traficantes de drogas e membros de grupos criminosos em Canela. Se preciso, seguiremos providenciando isolamento e transferência de lideranças locais ou regionais para presídios sem comunicação ou distantes.”

Além das prisões e apreensões, novas provas foram colhidas ao longo da terça-feira, o que permitirá o avanço no processo de responsabilização penal dos investigados.

A Polícia Civil segue monitorando o cenário de segurança na cidade e reitera que novas ações não estão descartadas.