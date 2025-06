Brigada Militar prende homem com arma e drogas em Canela

No começo da noite de quarta-feira (25/06), a Brigada Militar efetuou a abordagem de um homem em atitudes suspeitas, no município de Canela.

Ao notar a presença da viatura o suspeito arremessou uma arma e tentou disfarçar. Durante a abordagem, foram encontrados 213,8 gramas de cocaína, que fracionada renderia aproximadamente mil porções para venda. A arma foi encontrada pelos Policiais Militares, se tratando de um revólver calibre 38. Com o autor ainda encontrado 10 munições calibre 38, cinco munições calibre 357, uma munição calibre 22, dinheiro e uma folha com a contabilidade da comercialização do tráfico.

O autor, de 44 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.