Já está no ar a nova edição da Folha!

– Semana de resposta forte ao tráfico de drogas em Canela e região

– Coluna 360 Graus: Recomeçar, mas para quem? O perigo da ocupação criminosa em loteamentos públicos

– Estado deve doar o Parque do Palácio ao município

– Coluna Opinião Forti questiona: perda de beneficiários do Bolsa Família é realmente uma notícia ruim?



LEIA NO FLIPBOOK OU BAIXE AQUI O PDF