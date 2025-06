Escola Infantil Alice Wortmann vence gincana em homenagem aos 30 anos da coleta seletiva em Canela

Desde o dia 19 de maio, alunos da rede municipal de ensino de Canela estiveram mobilizados na Gincana do Meio Ambiente, celebrativa aos 30 anos da coleta seletiva no município. A ação encerrou nesta terça-feira, 24. A Escola de Educação Infantil Alice Wortmann foi a grande vencedora, coletando 2.972 quilos de resíduos recicláveis.

O evento integra o Programa Ecocidadania, promovido pelas Secretarias do Meio Ambiente e Urbanismo e de Educação Esporte e Lazer, e teve como objetivo promover a consciência ambiental na comunidade escolar, com recolhimento de materiais recicláveis como papel, plástico, metal e vidro. A ação foi também uma estratégia do Departamento de Resíduos para reimplantar a coleta seletiva no município através da Educação Ambiental. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado. Ver as crianças e as famílias engajadas na causa ambiental foi muito gratificante”, destaca Laci Gross, diretora do Departamento de Coleta Seletiva de Canela.

Além da primeira colocada, a Escola de Educação Infantil Ítala Reis, que ficou com a segunda colocação coletando 1.985 quilos de resíduos, também será premiada. O material arrecadado na Gincana será destinado para a Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH).

PREMIAÇÃO

PRIMEIRO LUGAR – Curso de Interpretação Ambiental ONG LOBOGUARÁ para 30 alunos ou turma, indicados pela escola e atividade de recreação em um parque.

SEGUNDO LUGAR – Uma edição completa da Feira Canela + Verde na escola.