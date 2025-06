Fiscalização em São Francisco de Paula apreende 1,8 tonelada de alimentos impróprios

Ação conjunta vistoriou mercados e açougue; carnes sem procedência e produtos vencidos foram encontrados

Uma força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos apreendeu 1,8 tonelada de produtos impróprios para o consumo durante fiscalização realizada nesta quarta-feira (25), em São Francisco de Paula. A operação ocorreu em três mercados e um açougue do município, localizados na região serrana do Estado.

Entre os principais itens recolhidos estavam carnes sem procedência, sendo que mais de uma tonelada foi apreendida em um único açougue. A equipe também encontrou alimentos como mel, aipim, queijos e até carvão de origem desconhecida, além de produtos fora da validade, armazenados de forma inadequada ou fora da temperatura recomendada. Também foram localizadas unidades de álcool e medicamentos cuja venda é proibida em estabelecimentos comerciais do tipo.

Parte das carnes recolhidas, após inspeção sanitária, foi destinada ao Zoológico de Gramado, para uso na alimentação de animais carnívoros.

A operação contou com a participação de diversos órgãos, entre eles o Ministério Público, por meio do promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Também integraram a força-tarefa representantes da Vigilância Sanitária Municipal, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria da Agricultura (SEAPI), do GAECO/MPRS e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).