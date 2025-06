Pâmela Moraes conquista tricampeonato gaúcho de fisiculturismo em evento inédito em Gramado

A atleta Pâmela Moraes brilhou mais uma vez no fisiculturismo gaúcho ao conquistar seu terceiro título estadual consecutivo na categoria Wellness acima de 1,68m. A vitória aconteceu no último sábado, 21 de junho, durante o Campeonato Gaúcho da IFBB-RS, realizado pela primeira vez em Gramado.

O evento inédito movimentou a Expogramado com a presença de atletas de todo o estado, em disputas nas categorias Men’s Physique, Classic Physique, Bodybuilding, entre outras. Com estrutura profissional e grande público, o campeonato reforçou o crescimento do fisiculturismo no Rio Grande do Sul.

Além das competições, o evento reuniu treinadores, preparadores físicos e entusiastas do mundo fitness, promovendo troca de experiências e visibilidade para o esporte. A conquista de Pâmela confirma sua posição de destaque entre as principais atletas da modalidade no estado.