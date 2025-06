Parceira Heinze-Joel: R$ 200 mil à saúde de Canela

Valor será destinado para ajudar no custeio do Hospital de Caridade

Canela recebeu uma emenda para auxiliar no custeio do Hospital de Caridade. Hoje (26), o deputado Joel, na companhia do Vicente Heinze, representando o senador, entregou o ofício ao secretário municipal de Saúde, Jean Spall, ao presidente municipal do PP, Guilherme Port, ao vice-presidente do partido, Sandro, e à direção do hospital. Trata-se de uma emenda parlamentar do senador Luis Carlos Heinze (PP) no valor de R$ 200 mil. Em parceira com o deputado estadual Joel Wilhelm, também do PP, eles definem prioridades e trabalham por investimentos na região das Hortênsias: “O senador Heinze também busca sempre investimentos que possam trazer mais qualidade de vida para os cidadãos. O Vicente compartilha da mesma ideia. A saúde pública é o setor mais sensível, que exige muita atenção e investimento”, destaca o deputado Joel.