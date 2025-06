PARQUE DO PALÁCIO – Prefeito Gilberto anuncia projeto de doação do patrimônio para Canela, pelo Estado

Em um momento histórico para Canela, o prefeito Gilberto Cezar anunciou oficialmente, ao lado do secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Artur Lemos, o envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei que propõe a doação do Parque do Palácio ao município. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), em ato realizado no Palácio Piratini, sede do governo estadual, em Porto Alegre.

A proposta representa um avanço decisivo rumo à solução de uma demanda que se arrasta há décadas. Em apenas seis meses de articulação com o Governo do Estado, a gestão municipal alcançou um marco concreto na luta por um espaço que faz parte da memória afetiva e da identidade de Canela.

“Esse é um presente para o futuro da nossa cidade e, ao mesmo tempo, uma reparação histórica. O Parque do Palácio tem um valor simbólico imenso para todos nós. Trabalhamos com seriedade, responsabilidade e muito amor por Canela, e hoje damos esse passo com muita esperança. Agradecemos ao estado pela sensibilidade com essa demanda tao importante para Canela e agora pedimos o apoio dos deputados neste andamento”, destacou o prefeito Gilberto Cezar.

Com a doação oficializada, o objetivo da Prefeitura de Canela é transformar o Parque do Palácio em um verdadeiro espaço de uso social, verde, aberto à comunidade, com atividades culturais, educativas, turísticas e de lazer. A proposta é que o local deixe de ser apenas um símbolo histórico e passe a ser vivido no dia a dia pelos canelenses.

“Queremos que o Parque do Palácio seja parte ativa da vida da nossa população. Um lugar para as famílias, para a cultura, para o turismo consciente. Canela tem tudo para transformar esse espaço em uma referência estadual de gestão pública e uso comunitário de patrimônios”, reforçou Gilberto.

A expectativa é de que o projeto seja analisado e votado em breve pela Assembleia Legislativa.