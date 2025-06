Prefeitura de Canela lança consulta popular para avaliar serviços públicos

Seguindo as boas práticas de transparência pública, a Prefeitura de Canela lança uma consulta pública on-line para avaliar os serviços ofertados, bem como receber sugestões da comunidade em relação a áreas específicas das dez secretarias que integram o governo.

O formulário pode ser respondido pelo site https://canela.rs.gov.br/sitenovo/ neste link. O objetivo, neste primeiro momento, é medir a satisfação da população quanto ao serviço público municipal, com a maioria das perguntas em relação a temáticas específicas, sendo disponibilizada, portanto, uma pergunta fechada (com campos de opções) e outra aberta (onde o cidadão poderá descrever sua opinião e/ou sugestão de melhoria).

Segundo o prefeito Gilberto Cezar, pesquisas de satisfação como estas deverão ser aplicadas regularmente para assegurar a participação ativa e efetiva da comunidade nas decisões da administração municipal. “É ouvindo as pessoas que vamos conseguir ter respaldo para direcionar nossas ações futuras, incentivando a participação popular. Por meio destas avaliações dos serviços públicos poderemos identificar lacunas e deficiências, agir e reorientar a prestação dos serviços”, ressalta o chefe do Executivo canelense.

A pesquisa entra no ar nesta quinta-feira, dia 26, e ficará disponível até o dia 3 de julho. O resultado será utilizado para embasar o planejamento estratégico da Prefeitura, permitindo que as ações futuras reflitam as reais demandas da sociedade. “Participe desta pesquisa de opinião, queremos ouvir a voz da população para garantir a construção de um município cada vez mais eficiente”, finaliza o prefeito.