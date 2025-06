Próximo Cidica Talks analisa o benefício da tecnologia 5G para os negócios

A tecnologia 5G chegou com a promessa de trazer mais velocidade e capacidade de conexão para os usuários na internet, com isso, ela impulsionou a inovação em diversas áreas, inclusive nos negócios. Na próxima edição do Cidica Talks, que acontece no dia 1º de julho, com início às 8h na arena do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), serão analisados os benefícios e o impacto dessa tecnologia para as empresas e para a cidade.

O encontro de inovação de julho terá o tema “Tecnologia que gera resultado: 5G e soluções reais para o seu negócio e cidade”, a partir do qual os painelistas Marcio Martini, Adriel Buss e Sandra Branga irão abordar em suas áreas como o 5G está influenciando o desenvolvimento dos negócios e dos municípios, e como ela pode se tornar uma aliada estratégica para a gestão pública e as empresas locais. A mediação será do empreendedor Guilherme Blum.

Confira a programação:

8h às 8h15: recepção com coffee break

8h15 às 9h30: painéis e debates

9h30 às 10h: abertura para perguntas aos painelistas

Conheça os painelistas:

Marcio Martini: engenheiro e especialista em Gestão de Pessoas, com 34 anos de experiência no segmento de telecomunicações; exerce a função de gerente de Engenharia e Implantação na Regional Sul da Claro.

Adriel Buss: atual secretário municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização; policial militar desde 2006; empresário do ramo da segurança privada; bacharel em Direito.

Sandra Branga: administradora e especialista em Gestão de Projetos; gerente de Planejamento e Performance na Regional Sul da Claro; possui 20 anos de experiência na área de telecomunicações.

Mediador: Guilherme Blum

Empreendedor entusiasta em tecnologia (Fundador da Gtek Soluções Tecnológicas – 2002), graduado em Adm. de Empresas pela UCS (2010) possui MBA em Psicologia e Ciência da Decisão (marketing) pela Unisinos (2022). Cursa MBA em IA (Inteligência Artificial) pela PUC/RS. Se considera um “Lifelong Learner”, investindo ininterruptamente em educação e desenvolvimento pessoal. Empreende no mercado imobiliário através da BP Incorporadora desde 2018.

O Cidica Talks é realizado pelo Cidica, espaço administrado pela Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico. O Cidica funciona na Rua São Francisco, 199, bairro Boeira.