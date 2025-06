Secretaria da Saúde intensifica vacinação contra o sarampo em Canela

A Prefeitura de Canela, por meio do setor de Epidemiologia e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensifica a vacinação contra o sarampo até o dia 23 de setembro em todas as Salas de Vacinas das Unidades de Saúde do município. Ação visa evitar reintrodução do vírus no país, estado e município. O público-alvo é de 6 meses até 59 anos, sendo até 29 anos e profissionais da saúde – 2 doses, e 30 a 59 anos – 1 dose.

Conforme a enfermeira do setor, Magali Cavinato, as crianças devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa para atualização do calendário vacinal. Também haverá um trabalho diferenciado com os setores turístico e comercial, que receberão a visita da equipe de saúde da SMS, que realizará a conferência das carteiras de vacinas dos colaboradores nas próprias empresas, durante o período da intensificação.

SOBRE A DOENÇA

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, é transmitida através do ar e de secreções ao tossir, espirrar ou falar. Os sintomas são manchas vermelhas no corpo, febre alta acompanhada de tosse ou coriza e/ou conjuntivite.

ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL

A Secretaria de Saúde do RS, baseada nas notas técnicas do Ministério da Saúde (MS), elaborou uma atualização do Calendário Vacinal contra o sarampo (que está dentro das vacinas Dupla Viral e Tríplice Viral (TV), para toda população a partir dos 6 meses até 59 anos 11 meses e 29 dias.

HORÁRIOS

O horário de atendimento nas salas de vacinação é das 7h30 às 11h30 e das 13 às 16 horas. Para realizar a imunização é necessário apresentar carteira de vacinação para crianças com o cartão SUS ou CPF. Para os demais grupos somente o cartão SUS ou CPF. Nas quartas-feiras, a sala de vacinação da Unidade Central atende em horário estendido das 18 às 21 horas.