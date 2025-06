Amserra define pautas regionais, amplia agenda de capacitações e elege representantes do Coegemas

A reunião mensal da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) ocorreu nesta sexta-feira, 27 de junho, no Polo UAB, em São Francisco de Paula. Prefeitos e gestores das áreas de assistência social e saúde dos municípios associados se reuniram para debater demandas regionais, planejar capacitações e alinhar ações conjuntas voltadas ao desenvolvimento da região.

Foi apresentado o selo comemorativo dos 30 anos da entidade e o anúncio do próximo curso oferecido pela associação: uma capacitação sobre Inteligência Artificial, marcada para 14 de agosto em Picada Café.

Durante o encontro, os prefeitos elencaram temas prioritários para futuras capacitações, como estudo de frota, aspectos tributários (renúncia de receita e ITBI de holdings) e estratégias para captação de recursos junto aos governos estadual e federal.

Créditos: André Fernandes

Outro ponto importante foi a deliberação sobre o envio de três ofícios à Famurs, com foco em: criação de grupo de trabalho para implantação de um hospital regional e ampliação do custeio da saúde pública; revisão do cálculo da média do ISSQN na formação do IBS; e questões relacionadas ao transporte coletivo.

A reunião também contou com a apresentação do regimento interno do Coegemas (Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social) pela representante da entidade, secretária de Assistência Social de Santo Antônio da Patrulha, Cinara Santos. Foram eleitos para representar a região: Secretário de Assistência Social de São Francisco de Paula Itamar Leon (presidente), Secretário de Assistência Social de Gramado Ilton Gomes (vice-presidente) e Secretária Adjunta de Assistência Social de Canela Solange Aguiar (secretária).

Estiveram presentes o presidente da Amserra e prefeito de Picada Café, Daniel Rückert; o prefeito anfitrião, Thiago Teixeira; além dos prefeitos Gilnei Capeletti (Santa Maria do Herval), Gilberto Cezar (Canela), Daniel Michaelsen (Nova Petrópolis) e Nestor Tissot (Gramado). Também participaram secretários e representantes técnicos dos municípios.

A próxima reunião da Amserra está agendada para o dia 11 de julho, às 16h, no em Canela.