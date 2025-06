A partir de 10 de julho será a vez das mulheres mostrarem seu talento no Campeonato Aberto de Futsal Feminino, promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela. O valor da inscrição será de R$ 168,00. As equipes confirmadas até o momento são: Donna F.F., Blackout, Antes do Bar FC, Clínicas Futsal e UNPF.

Mais informações pelo WhatsApp (54) 99601-0139, com Marcelo.