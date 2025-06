COMPANHIAS | Pão de Judá

www.tvmenorah.com.br/blogdatvmenorah​​

Muitos afirmam que não há problemas em andar com más companhias, desde que se saiba não se contaminar; porém, em 1Coríntios 15:33, está escrito: “Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes”.

O Senhor sabia que muitos diriam que não sofrem influência dos outros, por isso, Ele disse: “Não vos enganeis…”. Portanto, devemos ser mais prudentes ao escolher nossas amizades, pois elas podem sim nos corromper. Devemos vigiar com quem andamos, o que vemos, o que ouvimos e o que lemos. A corrupção não se dá de uma só vez; ela é lenta e progressiva, e é por esse motivo que não a discernimos. Quando percebemos, já estamos iguais às companhias que reprovávamos, falando e pensando da mesma forma e tendo os mesmos desejos e atitudes que antes condenávamos. Reflita sobre isso e afaste-se das más conversações!

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

“Oração Armadura de Deus”

Pai Celestial, eu quero ser obediente, sendo forte no Senhor e na força do Teu poder. Eu entendo que essa é a Tua vontade e o Teu propósito para mim. Eu reconheço que é essencial vestir a armadura que Tu me forneceste. Agora, louvo-Te por teres providenciado tudo quanto necessito para permanecer na vitória contra satanás e o seu reino. Garanta-me a sabedoria para discernir as táticas e as vilezas da estratégia de satanás contra mim. Capacita-me a lutar vitoriosamente contra os príncipes, as potestades, os dominadores e os espíritos do mal que travam as batalhas das trevas contra mim. Eu me alegro em vestir a armadura que Tu me providenciaste e pela fé coloco-a como proteção espiritual eficiente contra as forças espirituais das trevas.

Confiantemente, eu me cinjo com o Cinto da Verdade que Tu me ofereces. Eu tomo Aquele que é a minha verdade como sendo a minha força e proteção. Eu rejeito as mentiras de satanás e seus caminhos enganadores que procuravam obter vantagem contra mim. Garanta-me discernimento e sabedoria para reconhecer os sutis caminhos enganadores pelos quais satanás procura me levar para eu aceitar suas mentiras como verdade. Eu desejo crer apenas na verdade, viver a verdade, falar a verdade e conhecer a verdade. Eu Te adoro e Te louvo porque Tu me guias tão somente pelos caminhos da Verdade. Obrigado porque satanás não pode permanecer firme contra o ousado uso da Verdade. Eu peço e já Te agradeço pela Couraça da Justiça que Tu me ofereces. Eu aceito-a com avidez e a uso por proteção.

Eu Te agradeço porque me fazes lembrar novamente que toda a minha justiça vem de Ti. Eu abraço a justiça que é minha pela fé no Senhor Jesus Cristo. A Sua justiça que é minha através da santificação. Eu rejeito e repudio toda a confiança em minha própria justiça que é como trapo de imundícia. Eu Te peço que me purifiques de todas as vezes em que considerei a minha própria virtude como aceitável diante de Ti. Eu coloco a justiça do meu Senhor diretamente contra tudo o que satanás opera contra mim. Eu expresso meu desejo de andar na justiça de Cristo e O convido a introduzir a Sua justiça no contexto da total da minha vida diária. Eu sei que satanás deve recuar diante da justiça de Deus.

Obrigado Senhor pelas Sandálias da Paz que Tu me tens fornecido. Eu quero que meus pés possam permanecer sobre a rocha sólida da paz que Tu me forneceste. Eu reivindico a paz com Deus que é minha através da justificação. Eu desejo a paz de Deus que toca minhas emoções e sentimentos através da oração e santificação. Obrigado por eu andar em obediência contigo, Deus da paz que promete andar comigo porque Tu estás colocando satanás debaixo dos meus pés. Eu vou partilhar estas boas novas da paz com todas as pessoas que hoje o Teu Espírito colocar em minha vida e em contato com o meu testemunho. Obrigado porque não me deste o espírito de medo, mas de amor e poder e uma mente sadia. Obrigado porque satanás não pode oferecer resistência à Tua paz.

Senhor, agora levanto o Escudo da Fé contra os ardentes mísseis que satanás e suas hostes desferem contra mim. Eu reconheço que Tu és o meu escudo e que na Tua encarnação e crucificação Tu recebestes os dardos de satanás, os quais eu merecia. Pela fé dependo de Ti para me protegeres por baixo e por cima, a minha direita e a minha esquerda, na frente e atrás. Para que eu seja protegido, cercado, encapsulado por Ti de modo que satanás não possa me ferir ou me destruir no dia de hoje. Que apenas me atinjam os dardos de satanás que Tu desejares, vou considerá-los como fogo refinador que na Tua providência permitiste para me refinar e glorificar. Obrigado Senhor por seres um escudo completo e perfeito e porque satanás não pode me tocar se não for pelo propósito soberano.

Eu reconheço que a minha mente é um alvo particular dos propósitos mentirosos de satanás, eu aceito de Ti o Capacete da Salvação. Cubro a minha mente, meus pensamentos, com a Tua salvação. Reconheço que o Senhor Jesus Cristo é a minha salvação, eu protejo a minha cabeça com Ele. Eu quero que a Sua mente esteja em mim. Quero pensar os Seus pensamentos, sentir o Seu amor e a Sua compaixão e discernir Sua vontade e liderança em todas as coisas.

Que a minha mente esteja ocupada com a obra contínua e diária da salvação do meu Senhor em minha vida e que através dela a salvação do meu Senhor enfrente e derrote todos os pensamentos satânicos que possam vir à minha mente. Com alegria tomo posse da Espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Afirmo que a Tua Palavra é infalível e digna de crédito. Eu tomo a decisão de crer nela e viver segundo a Sua verdade e poder. Garante-me o amor da Tua palavra que vem do Espírito Santo. Perdoa-me e purifica-me do pecado de negligenciar a Tua Palavra. Capacita-me a memorizá-la e a meditar sobre a Sua verdade. Garante-me a memória e a destreza no uso da Tua Palavra contra todos os ataques sutis de satanás contra minha vida. Tal como o Senhor Jesus Cristo usou a Palavra contra ele. Capacita-me a usar a Tua Palavra não apenas para me defender de satanás, mas também para reivindicar Suas promessas e para manejar a espada fortemente contra satanás a fim de derrotá-lo. Que o Senhor possa retomar o terreno que satanás reivindica como seu. Obrigado porque satanás tem que recuar diante da Tua Palavra aplicada contra ele.

Obrigado, Amado Senhor pela oração. Ajuda-me a manter esta armadura bem lubrificada com a oração. Eu quero orar a toda hora com profundidade e intensidade conforme o Espírito Santo me orientar. Eu rejeito toda a carnalidade na oração considerando-a pecado. Eu confio no Espírito Santo para me capacitar, para interceder por mim e através de mim. Torna-me capaz de grandes súplicas e intercessões pelos outros santos da família divina lavados pelo sangue de Jesus. Capacita-me a perceber suas necessidades e assisti-los através da oração quando o inimigo atacá-los. Todas essas petições, intercessões e palavras de louvor eu ofereço ao Deus vivo e verdadeiro em nome de Jesus e pelos méritos dignos do meu Senhor Jesus Cristo.