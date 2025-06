Família Lima fará show gratuito em Nova Petrópolis no Dia Internacional do Cooperativismo

Apresentação promovida pela Sicredi Pioneira ocorre no dia 5 de julho, durante o Festival Sabores da Colônia

No palco da Rua Coberta de Nova Petrópolis, o som da Família Lima vai agitar o público em uma noite especial. Para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo, a Sicredi Pioneira promove, no dia 5 de julho, um show gratuito do grupo na cidade. A ação, aberta à comunidade, será realizada às 19h como parte da programação do Festival Sabores da Colônia.

Realizada com apoio da Prefeitura de Nova Petrópolis e do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, a apresentação integra as ações comemorativas da Pioneira durante o Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2025. Para o presidente do Conselho de Administração, Tiago Luiz Schmidt, ao unir cultura, comunidade e desenvolvimento local, o evento reforça a essência do cooperativismo. “A Família Lima representa, em sua base, o cooperar. Cada integrante contribui com seu talento e, juntos, entregam algo ainda maior. Ao trazê-los de volta à Capital Nacional do Cooperativismo, justamente neste dia tão simbólico, celebramos nossas raízes e reforçamos o propósito de construir comunidades melhores por meio da colaboração”, afirma.

Como primeira cooperativa de crédito da América Latina, a instituição busca, através do evento, valorizar a cultura como instrumento de transformação social no berço do cooperativismo brasileiro. “É por meio da cultura, do entretenimento e do lazer que colocamos em prática o que o Padre Amstad já dizia sobre a elevação cultural. O show é para todos, associados e não associados, e expressa nosso compromisso de promover espaços que fortaleçam o senso de pertencimento e a vida em comunidade”, complementa.

A apresentação será realizada durante o Festival Sabores da Colônia, tradicional atração do município que valoriza os produtores rurais por meio da gastronomia típica alemã, produtos coloniais e manifestações culturais. A programação completa do evento pode ser conferida no Instagram oficial, pelo link https://www.instagram.com/festivalsaboresdacolonia/.

Lucas Lima é associado da Sicredi Pioneira na agência de Nova Petrópolis – Foto por Lally Zwetzch

Conexão com o cooperativismo

Esta será a segunda apresentação da Família Lima em Nova Petrópolis a convite da Sicredi Pioneira. A primeira ocorreu em 2022, durante o Festival 120, que reuniu milhares de pessoas na Linha Imperial para celebrar os 120 anos da cooperativa. Agora, o grupo retorna com uma conexão ainda mais próxima com o cooperativismo. Isso porque Lucas Lima, vocalista da banda, é garoto-propaganda da campanha “Somos do Sul, somos do Brasil” e associado da Sicredi Pioneira, na agência de Nova Petrópolis.

Para Schmidt, a presença da Família Lima representa a identidade regional que a cooperativa busca valorizar. “Eles são gaúchos, têm raízes na região, carregam vínculos familiares fortes e respeitam sua própria história. Esses elementos são a base do cooperativismo. Ao reunir a comunidade para celebrar esses valores, reforçamos que o desenvolvimento coletivo começa justamente pela valorização daquilo que nos une”, destaca.

Dia Internacional do Cooperativismo será celebrado com show da Família Lima – Foto por Lally Zwetzch.jpg

Programação segue ao longo do ano

O show integra uma série de ações realizadas pela instituição para marcar o Ano Internacional das Cooperativas. Desde maio, ela vem promovendo atividades gratuitas em sua área de atuação, como a palestra do especialista Murilo Gun, realizada em Nova Petrópolis. A mesma programação passará ainda por Novo Hamburgo, no dia 4 de setembro, e por Caxias do Sul, no dia 5 de setembro.

O calendário de iniciativas incluiu ainda o patrocínio ao LegadoCoop, evento de gestão, inovação e cooperativismo que reuniu cerca de mil pessoas e 260 cooperativas, além de visitas ao Memorial Amstad, espaço que resgata a história do cooperativismo de crédito no Brasil. Outras ações estão previstas ao longo do ano, com o objetivo de fortalecer o papel das cooperativas na construção de comunidades mais justas e sustentáveis.

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.