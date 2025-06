Obras na rede elétrica provocam bloqueios temporários no trânsito neste sábado em Canela

Bloqueios e alterações no tráfego ocorrem das 5h às 13h30 nas imediações da rua Augusto Pestana e vias próximas.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização informa que no sábado, dia 28 de junho, haverá intervenção viária nas seguintes vias: Rua Augusto Pestana, entroncamento com Avenida Júlio de Castilhos e entroncamento com a Rua General Ernesto Dorneles, no período das 5h às 13h30.

A ação ocorre em razão de serviços de substituição e extensão de condutores de rede elétrica e substituição de postes, de responsabilidade das empresas Mercúrio e RGE. Durante os trabalhos, poderá haver delimitação de vagas de estacionamento e bloqueios temporários de tráfego e também oscilação no fornecimento de energia conforme a necessidade operacional.

Pedimos à população que redobre a atenção nas proximidades da intervenção e, se possível, utilize rotas alternativas.