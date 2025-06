R7 Autocenter comemora 11 anos com nova identidade e trajetória de evolução em Canela

Consolidado no mercado pela credibilidade e confiança

Neste sábado, 28 de junho, o agora R7 Autocenter celebra 11 anos de história em Canela. Anteriormente conhecida como R7 Pneus, a oficina passou por uma transformação de nome e posicionamento, refletindo o crescimento e a ampliação dos serviços ao longo de mais de uma década de atuação no setor automotivo.

Fundada em 2014 por João Henrique Rodrigues, a empresa nasceu do sonho de empreender com qualidade e confiança. No início, a oficina oferecia serviços focados em pneus, geometria e balanceamento. Com o passar dos anos, incorporou áreas como injeção eletrônica, câmbio manual e automático, além de mecânica geral, sempre prezando pela excelência no atendimento e pela satisfação do cliente.

A mudança de nome para R7 Autocenter marca uma nova fase do negócio, que se consolidou como referência em Canela graças ao comprometimento com a qualidade e à credibilidade construída junto à comunidade.

Com uma história marcada por superação, evolução constante e espírito empreendedor, o R7 Autocenter segue olhando para o futuro com a mesma paixão de sempre, buscando inovação e melhorias contínuas para continuar sendo uma escolha de confiança dos motoristas da região.