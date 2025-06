Semana de resposta forte ao tráfico de drogas em Canela e Região

Após três ocorrências graves, forças de segurança ampliaram repressão ao crime organizado, com prisões e apreensões. PC evita que tráfico se instale no “Renascer”, bairro São Lucas

A semana de foi forte repressão ao crime organizado na Região, especialmente ao tráfico de drogas, com intenso trabalho da Polícia Civil e da Brigada Militar. Todo o trabalho desenvolvido é uma resposta após três ocorrências graves, que movimentaram as forças de segurança, nas últimas semanas.

O ápice desta resposta aconteceu nos dias 24 e 25, com uma megaoperação da Polícia Civil em Canela, mas não menos importante, houve uma prisão da Brigada Militar, na noite do dia 18, que impediu duas execuções na cidade, evitando que o conflito entre os criminosos piorasse e aumentasse a sensação de insegurança para o cidadão comum.

Impedir o crime de “Recomeçar” no bairro São Lucas

O mercado de drogas ilícitas na Região das Hortênsias sempre foi interessante para as organizações criminosas. Todo o poder econômico que gira em volta do turismo acaba atraindo a atenção de duas facções que, há anos, tentam comandar o tráfico de drogas em Canela e Gramado, sem respeitar as diferenças geográficas das duas cidades, afinal, municípios possuem limites, o crime não.

A Região das Hortênsias é dominada por uma facção do Vale dos Sinos, que concentra a maior parte do tráfico em Canela e Gramado. Por outro lado, o grupo criminoso rival, que nasceu em Porto Alegre e é conhecido pela violência utilizada na execução de seus rivais, com tiros no rosto, há muito tenta se instalar nas duas cidades.

Os conflitos entre as organizações criminosas, assim como em outras cidades do Estado e outras Regiões do País, são os principais motivos para o aumento dos números de violência na região. A maioria dos homicídios registrados nos últimos anos está associada ao tráfico de drogas e a disputa entre grupos criminosos.

A ação da Polícia Civil desta semana, além de dar uma dura resposta aos criminosos, teve o objetivo de impedir que o tráfico tomasse conta do recém-inaugurado loteamento Recomeçar, no bairro São Lucas.

O local recebe, principalmente, famílias que ficaram desabrigadas nos eventos climáticos de 2024. Entre trabalhadores e famílias necessitadas, criminosos estavam entre os atingidos e receberam a oportunidade de se instalar no local, chamando a atenção para a política pública utilizada pela Prefeitura para a distribuição das casas, que não levou este fator em consideração.

Por ser novo, o loteamento abriria a oportunidade para que os traficantes se instalassem em uma região que ainda não estava dominada por outros grupos, intenção que foi imediatamente identificada e bloqueada pela Operação da Polícia Civil, impedindo o tráfico de, pelo menos momentaneamente, “Recomeçar”, em um novo local no bairro São Lucas.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, ressalta a seriedade e o rigor da atuação policial:

“A Delegacia de Polícia de Canela tem agido com rigor contra a criminalidade no município. Com a ação, a Polícia Civil de Canela demonstra que, quanto mais os grupos criminosos agirem com violência, maior será a resposta das forças de segurança. Temos cerca de 99% de índices de esclarecimento nos crimes cometidos na cidade nos últimos dez anos e seguiremos responsabilizando, com prisões, apreensões de bens e transferência de líderes sempre que tivermos fatos graves em Canela”.

“A equipe está preparada para continuar prendendo executores, apoiadores e mandantes de homicídios, traficantes de drogas e membros de grupos criminosos em Canela. Se preciso, seguiremos providenciando isolamento e transferência de lideranças locais ou regionais para presídios sem comunicação ou distantes”, disse Medeiros.

Ações da Polícia Civil

Além da prisão de três pessoas, relacionadas diretamente ao homicídio praticado no dia 6 de junho, a PC, com a operação desta semana, teve resultados como prisões, apreensão de drogas, veículos, bloqueio de contas bancárias e novas provas contra investigados.

A ação envolveu 85 policiais civis e o cumprimento de 46 mandados judiciais, incluindo buscas, apreensões e prisões preventivas no município. Quatro pessoas foram presas e diversos materiais ligados às atividades criminosas foram apreendidos, incluindo drogas, veículos e equipamentos usados no comércio ilícito. Também foram bloqueadas contas bancárias utilizadas pelos suspeitos para movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas. Cerca de 59 integrantes de grupos com atuação em Canela e região foram identificados. A maioria dos investigados possui antecedentes e estaria envolvida em disputas violentas por território, com histórico de homicídios e coações.

As ações também têm como foco a desarticulação das lideranças desses grupos, com medidas estratégicas como transferências para presídios de segurança máxima e isolamento de detentos que continuam exercendo influência sobre a organização criminosa mesmo dentro do sistema prisional.

Ações da BM

Além da rápida ação que resultou na apreensão da arma do homicídio do dia 6 de junho, um dos fatos mais graves do último mês poderia ter acontecido em 18 de junho, mas foi evitado pela ação da Brigada Militar, que prendeu, no centro de Canela, três homens que tripulavam um carro com placas clonadas. Houve confronto com a guarnição e um dos criminosos acabou baleado, mas sobreviveu. Eles estavam em Canela para executar, ao menos, dois traficantes rivais.

Nas últimas semanas, a BM realizou mais de oito prisões, apreendeu seis armas e diversas quantidades de drogas.

Segundo o Major Angelo Márcio Ferraz, comandante do 1º BPAT, após o homicídio registrado em Gramado, no dia 6 de junho, a Brigada Militar, a partir de ações de inteligência e do compartilhamento de informações entre as guarnições em atuação, conseguiu prender um dos autores do crime em Caxias do Sul, juntamente com a arma utilizada na execução. A prisão ocorreu em menos de três horas após o fato, e desencadeou uma linha de investigação que resultou em novas prisões, dando uma pronta resposta à comunidade.

Desde então, seguimos com operações policiais permanentes, por meio da saturação de áreas conflagradas pelo tráfico, barreiras policiais e abordagens a indivíduos suspeitos, com o reforço do 4º Batalhão de Choque de Caxias do Sul, em conjunto com o Pelotão de Força Tática do 1º BPAT e o apoio de todo o efetivo que atua diuturnamente nas ruas da região.

Como resultado dessas ações, na semana passada conseguimos antecipar e prender quatro criminosos, vindos da Região Metropolitana com a intenção de cometer homicídios em Canela. Com eles foram apreendidas quatro pistolas e grande quantidade de munições.

Ao longo desta semana, também realizamos diversas prisões de traficantes, apreensões de entorpecentes em Canela e Gramado, além de retirar de circulação mais duas armas de fogo que estavam em poder de criminosos.

“O 1º BPAT segue atuando com firmeza, com foco na prevenção e no enfrentamento ao crime, a fim de garantir mais segurança à nossa comunidade.

Os criminosos vão compreender que Gramado, Canela e toda a nossa região não são terreno fértil para a prática de delitos”, disse o Major.

Linha do tempo dos principais fatos

6/6 – Homicídio de Fernando Ferrari , 22 anos, em loja de tintas na Av. das Hortênsias (Gramado)

, 22 anos, em loja de tintas na Av. das Hortênsias (Gramado) 6/6 – Prisão do motorista envolvido e apreensão da arma, em Caxias do Sul – BM

12/6 – Prisão de casal em Caxias do Sul – PC

18/6 – Prisão de três homens armados no centro de Canela, com quatro pistolas e munições, eles planejavam duas execuções em Canela; um é baleado após confronto com a BM

22/6 – Incêndio criminoso no Loteamento Renascer, continuidade da disputa entre facções

24 e 25/6 – Operação da Polícia Civil: quatro prisões, apreensões e bloqueio da instalação de traficantes no bairro São Lucas



A última semana expôs com clareza o nível de tensão entre organizações criminosas que disputam espaço em Canela e região. A resposta das forças de segurança foi dura e articulada, tanto no campo repressivo quanto no preventivo. Ao barrar a instalação do tráfico em novos territórios e desarticular parte da estrutura operacional das facções, a Polícia Civil e a Brigada Militar demonstraram que o crime pode até tentar se reinventar, mas encontrará resistência sempre que avançar.

A população, por sua vez, espera que o ritmo dessas ações se mantenha e que os resultados avancem também sobre os elos financeiros e políticos que sustentam a criminalidade regional.