TekSul é apresentada oficialmente como integrante do Austar Group em missão internacional na China

Indústria de Canela se consolida como referência nacional em tecnologia para o setor farmacêutico e fortalece presença global ao lado de gigante asiática

A TekSul, indústria sediada em Canela (RS), acaba de alcançar um novo patamar em sua trajetória de crescimento e inovação. Entre os dias 17 e 30 de junho, a empresa participou de uma missão estratégica em Xangai, na China, onde foi oficialmente apresentada como nova integrante do Austar Group, um dos maiores conglomerados asiáticos de soluções para a indústria farmacêutica mundial.

A representação da TekSul no evento ficou a cargo dos sócios-diretores César Moraes Teixeira, Luís Carlos Souza e do gerente de Inovação e Novos Projetos Bruno Schaumloffel, que participaram de uma programação intensiva voltada à prospecção de novas tecnologias e à expansão do networking internacional.

A aliança com a Austar Group consolida um portfólio técnico e tecnológico robusto, colocando a TekSul entre os principais players do mercado brasileiro, com capacidade de atender às demandas mais complexas do setor farmacêutico. A parceria ainda abre novas oportunidades de atuação em países da América Latina, impulsionando a internacionalização da empresa com o suporte de uma das redes mais avançadas de inovação industrial do mundo.

Além dos encontros corporativos com o Austar Group, a agenda em solo chinês incluiu a participação na CPHI China, considerada uma das maiores feiras farmacêuticas do mundo, que reuniu os principais nomes da indústria global. A presença na feira reforça o posicionamento da TekSul como uma empresa em sintonia com as transformações tecnológicas e regulatórias do setor.

A nova fase marca um momento histórico para a TekSul, que orgulha Canela e o Rio Grande do Sul como vetor industrial e tecnológico. A empresa, que completou recentemente 25 anos de atuação, dá mais um passo firme rumo à consolidação como referência nacional e internacional em inovação farmacêutica.