Turno estendido na UBS Central terá horário alterado a partir de segunda-feira

Visando melhorar o atendimento à população no turno estendido na Unidade Básica de Saúde(UBS) Central, a Secretaria de Saúde de Canela mudará o horário de atendimento, a partir de segunda-feira, 30 de junho. O serviço passará a funcionar nas segundas, terças e quartas-feiras das 17h às 20h.

O atendimento estendido integra o Programa Inverno Gaúcho, que acontece até 13 de agosto com o objetivo de oferecer um atendimento mais qualificado à população que precisa de atendimento após o horário comercial, especialmente neste período com maior incidência de doenças respiratórias. “Após observar o fluxo de pacientes que procuraram o serviço nestas primeiras semanas, resolvemos alterar o horário de funcionamento para melhor atender as demandas de atendimento de saúde da comunidade”, explica Jean Spall, secretário municipal de Saúde.

Esta ação tem como finalidade agilizar o acolhimento de pacientes sintomáticos respiratórios, evitando a superlotação do Hospital de Caridade de Canela (HCC), especialmente por casos que podem ser resolvidos no nível da atenção primária, e oferecer uma alternativa acessível e eficiente de atendimento fora do horário comercial.