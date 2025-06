UCS Hortênsias sedia Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Canela 

O Campus Universitário da Região das Hortênsias da Universidade de Caxias do Sul (UCS Hortênsias), localizado em Canela, foi palco da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada na quinta-feira, 26 de junho. O evento reuniu representantes da comunidade, de instituições e do poder público para debater políticas de inclusão, equidade e participação da pessoa idosa na sociedade.

Um dos destaques da programação foi a palestra da professora Verônica Bohm, coordenadora do Programa UCS Sênior, e especialista na área do envelhecimento. Ela abordou o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, trazendo reflexões sobre os desafios contemporâneos relacionados ao envelhecimento e à cidadania.

Segundo a professora, o tema proposto reforça a importância do respeito às diferenças e do protagonismo da pessoa idosa em diferentes espaços sociais. “A formação crítica da Universidade, assim como as atividades promovidas pelo UCS Sênior, são fundamentais para que os indivíduos ampliem a consciência sobre seus direitos, mas também sobre suas responsabilidades como sujeitos sociais ativos”, afirmou.

A realização da conferência no campus da UCS reforça o papel da Universidade como agente de promoção da cidadania e de fortalecimento do envelhecimento ativo e participativo na Região das Hortênsias.