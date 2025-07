Campanha do Cobertor 2025 é prorrogada até 15 de julho

Com uma nova onde de frio que atinge o Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SMADSCH), prorroga a Campanha do Cobertor 2025 até o dia 15 de julho.

Os interessados em doar cobertores e mantas em bom estado podem depositar as doações nos pontos de coleta localizados em seis pontos da cidade. “Sua doação é muito importante, pois ajudará muitas famílias carentes a se protegerem do frio neste inverno”, ressalta Carmen Seibt, secretária de Assistência Social. Mais informações podem ser obtidas na SMADSCH ou pelo contato: (54) 3282-5140.

PONTOS DE COLETA

Prefeitura de Canela: Rua Dona Carlinda, 455, Centro

Câmara de Vereadores de Canela: Rua Dona Carlinda, 485, Centro

Cras Canelinha: Av. Conego João Marchesi, 420 – Bairro Canelinha

Cras Santa Marta – Rua Da República, 909 – Bairro Santa Marta

Creas: Rua Pedro Oscar Selbach, 140, Centro

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Augusto Pestana, 455, Centro