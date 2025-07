Contagem regressiva para o Vestibular

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2025 das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) estão na reta final. Os interessados têm até o dia 4 de julho para garantir participação no processo seletivo, que ocorre no dia 6 de julho , às 13h30, de forma presencial no campus da Instituição, em Taquara.

Reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica e nota máxima nas avaliações do MEC, a FACCAT é referência em ensino superior no Brasil, destacando-se também por sua infraestrutura moderna e compromisso com a formação ética e cidadã dos seus estudantes.

Além de oferecer cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, o vestibular tem um diferencial: a inscrição é solidária. Para participar, basta doar 4 litros de leite de caixinha, entregues no dia da prova — uma iniciativa que une educação e solidariedade.

As inscrições podem ser feitas pela internet, pelo site da FACCAT, ou presencialmente no setor de Protocolo da instituição (Av. Oscar Martins Rangel, 4500 – Taquara/RS). A prova será composta por questões de Redação, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. O resultado será divulgado no dia 7 de julho , a partir das 18h, no site www.faccat.br