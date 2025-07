Ecocidadania: projeto-piloto começa a ser desenvolvido no bairro Santa Marta

Começou a ser desenvolvido no bairro Santa Marta, neste mês, um projeto-piloto socioambiental, que visa identificar e solucionar dificuldades dessa comunidade e também dos bairros Dante e São José, em Canela. Na sexta-feira, dia 27, equipes das secretarias de Saúde e de Meio Ambiente e Urbanismo iniciaram a aplicação do questionário que será utilizado para mapear essas situações, a partir das ruas da Igreja, Alfredo Fritz e Primeiro de Janeiro. A ação está alicerçada no Programa Ecocidadania da Prefeitura de Canela.

Antes da primeira ação in loco, as equipes realizaram reuniões para estabelecer as métricas da pesquisa, como dados socioeconômicos das famílias que lá residem, sobre a existência ou não de animais nas casas, como é a gestão de resíduos, se a residência recebe água tratada e tem fornecimento de energia elétrica, entre outros. A partir disso, foi criado um cronograma.

Nesta sexta-feira, agentes de saúde e técnicos do Meio Ambiente percorreram o perímetro delimitado para conversar com os moradores, falar do projeto e aplicar o questionário. Também identificaram pontos de descarte irregular de lixo, animais sem tutor identificado, áreas degradadas e outras situações, que serão encaminhadas aos setores competentes da Prefeitura para solução. Novas visitas devem ocorrer ao longo desta semana nas residências em que não havia moradores.

Participam da iniciativa os departamentos de Resíduos, Endemias, Esporte e Lazer, Fiscalização e Limpeza Urbana, os agentes de Saúde da UBS Santa Marta, o Centro de Atenção e Proteção Animal (Cempra), a Associação Ecológica Canela (Assecan), o Centro Social Padre Franco, a Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias, cidadãos e empresas voluntários.

Em andamento

Para envolver a comunidade nas ações socioambientais, a Prefeitura, por meio do Grupo Gestor do Programa Ecocidadania com a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, nos próximos dias, estará levando oficinas para as escolas sobre reciclagem, gestão e separação de resíduos, coleta seletiva, etc.

Pontos de coleta de óleo de cozinha e vidro também foram instalados no Cras e na UBS Santa Marta, no Centro Social Padre Franco e na Escola Municipal Rodolfo Schlieper, para estimular que a comunidade separe e descarte esses materiais corretamente. A Cooperativa de Catadores se responsabilizará pelo recolhimento.

Próxima etapa

Nos dias 5 e 19 de julho, a Prefeitura de Canela promoverá duas ações de bota-fora para a comunidade do Santa Marta descartar materiais inservíveis. O primeiro, no dia 5, será exclusivo para lixo eletrônico. O segundo, no dia 19, será voltado a itens volumosos, como móveis e eletrodomésticos. Nestas duas datas, a Secretaria de Obras e Limpeza Urbana iniciará o recolhimento às 8 horas, começando pelo Loteamento Maredial.

Novas ações como a castração de animais errantes e com tutores sem condições financeiras de arcar com a esterilização; a microchipagem desses animais; e o desenvolvimento de uma cartilha com orientações aos moradores, serão realizadas no bairro Santa Marta inicialmente. A partir disso, o projeto será expandido para outras regiões de Canela.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela