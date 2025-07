Estação do Chef dá a largada para o Mate World 2025

A erva-mate foi o ingrediente protagonista de uma experiência gastronômica que uniu cultura, inovação e gastronomia com o sabor surpreendente da erva-mate. A Estação do Chef realizada nos dias 24 e 25 no Restaurante Didático no Campus UCS Hortênsias, em Canela, proporcionou dois dias de descobertas com muito sabor e conexões com as raízes culturais do Sul do Brasil. A erva mate deixou a cuia para brilhar na culinária.

O evento apresentou receitas surpreendentes inspiradas nas etnias colonial, italiana, alemã e indígena. Os chefs Roberta Rech, Brenno Araújo, Glau Zoldan e Manoel de Oliveira mostraram o potencial da erva-mate como um ingrediente saudável, versátil e cheio de história, tornando -a no prato principal. Foram dois dias em que a erva-mate foi saboreada de um jeito totalmente diferente.

Durante as atividades os participantes puderam vivenciar a fusão entre sabores autênticos, histórias de etnias que formam a identidade da região e a visão de um futuro onde a gastronomia é sustentável, inovadora e sensorial. Alunos dos cursos de gastronomia, Nutrição e Administração além da comunidade acompanharam o evento.

O Estação do Chef foi promovida pela Chimatearia e UCS Hortênsias, com patrocínio do Chimarrão Leão que forneceu a matéria prima para as quatro aulas show. O Chimarrão Leão também distribuiu 950 embalagens de chimarrão e 300 embalagens de tereré para quem segue o perfil @leaoinfusoes.

O projeto contou com o apoio da Secretaria de Turismo de Canela, Convention & Visitors Bureau da Região das Hortênsias, Abrasel, Olivas de Gramado, Mate On e Mateio.

“O Estação do Chef é um projeto que nasceu com o propósito de revalorizar a gastronomia a partir de um olhar natural, ancestral e ao mesmo tempo inovador. Nossa estrela é a erva-mate, símbolo do Sul do Brasil e protagonista de uma nova revolução alimentar”, explica a CEO do Mate World, Lendari Paula. “Foi incrível, superou as expectativas. Os quatro chefs realmente se superaram, trouxeram pratos bem diferenciados, surpreenderam dentro das quatro etnias”, avalia ela.

Os vídeos publicados em collab @chimatearia e @leaoinfusoes , dos chefs e das receitas, já ultrapassou dois milhões de visualizações.

As receitas completas estão disponíveis no canal da Chimatearia Erva-mate no YouTube. A Estação do Chef faz parte da programação do Mate World 2025 – Tecnologia da Natureza, evento que ocorrerá em Canela no mês de outubro.

SOBRE O MATE WORLD 2025

A planta símbolo de conexão e vitalidade será a anfitriã da 2ª edição do Mate World – Um Mundo de Conexões e Experiências, um evento inovador que irá integrar bem-estar, alta performance e sustentabilidade.

O Mate World 2025 terá programação descentralizada, com atividades que serão realizadas na Estação Campos de Canella, Teatro Municipal e Praça João Corrêa.

Estão previstas palestras, talks, experiências sensoriais gastronômicas, interações imersivas, apresentações artísticas culturais, além de uma ampla área de expositores e oportunidades estratégicas de networking. Na prática, as ações irão promover um ambiente de aprendizado e trocas entre diferentes setores, além de rodadas de negócios.

RECEITAS ELABORADAS

PELOS CHEFS CONVIDADOS

Chef Roberta Rech

Salsichas ao molho de Erva-Mate e Mostarda Dijon

Hackbraten com Erva-Mate

Pão de Cerveja Weissbier e erva-mate

Chef Manoel de Oliveira

Nhoque de batata com molho de parmesão, linguiça e erva mate

Tiramissú de erva-mate com caramelo salgado

Chef Brenno Araújo

Pato com paçoca de pinhão e caviar de erva-mate no tucupi

Ferreiro Zoldan

Chutney de Frutas Negras

Porco com Gremolata de Erva Mate

Gratin de Batata com queijo Serrano