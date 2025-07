Incêndio de grandes proporções atinge loja no centro de Gramado

Chamas se alastram para restaurante e comércios vizinhos; Corpo de Bombeiros atua com apoio de Canela

Um incêndio de grandes proporções mobiliza o Corpo de Bombeiros na noite desta segunda-feira (30), no centro de Gramado. As chamas começaram por volta das 20h30 em uma loja localizada na altura do número 2.900 da Rua Borges de Medeiros, uma das principais vias comerciais do município.

O fogo rapidamente se espalhou, atingindo também um restaurante e outras lojas vizinhas. Até o momento, não há registro de vítimas, mas a intensidade das chamas causa preocupação entre moradores, comerciantes e turistas que circulavam pela região.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Gramado atuam no combate ao incêndio com reforço de viaturas e efetivo da corporação de Canela. A área foi isolada para garantir a segurança da população e facilitar o trabalho de contenção das chamas.

A ocorrência segue em andamento e a extensão dos danos ainda está sendo apurada.

