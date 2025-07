Olivas de Gramado é premiado na Itália

O Olivas de Gramado foi destaque no EVOO International Olive Oil Contest (EVOO IOOC), um dos principais concursos de azeites extravirgens do mundo. Foram inscritos na competição deste ano, 707 rótulos de 28 países. O Terroir Serrano safra 2025 produzido pela empresa gramadense, conquistou medalha de prata no campeonato realizado na região da Calábria, no Sul da Itália. O rótulo é um blend de campo multivarietal de Koroneiki, Frantoio e Picual, intenso, com notas gustativas de pimenta vermelha, avelã e frutas cítricas, com aromas complementares de bálsamo, salsão e tomate maduro. Na análise sensorial realizada por renomados jurados do painel de catas italiano, os critérios avaliados foram aroma, sabor, equilíbrio e inovação.

Essa foi a primeira vez que o Olivas participou do EVOO Itália, e já trouxe na bagagem mais um importante prêmio internacional. O resultado comprova a excelência dos produtos assinados pela marca pioneira em olivicultura na Serra Gaúcha. Cada vez mais, o Olivas vem confirmando a qualidade em avaliações internacionais, consolidando-se entre os melhores fabricantes de azeites do planeta.

A empresa acumula premiações expressivas com apenas seis anos de produção. “Conquistamos mais um importante prêmio internacional, que coroa nosso trabalho, tanto no campo, com todos os processos de manejo das oliveiras e a tão esperada colheita, quanto em no nosso lagar, onde passamos horas e horas extraindo o mais puro azeite de oliva extravirgem, utilizando tecnologia de ponta para produzir esse ouro líquido, que tem conquistado os mais exigentes paladares mundo à fora”, destaca o sócio e mestre-lagareiro do Olivas, André Bertolucci. “Meu agradecimento especial à toda equipe do Olivas de Gramado por mais este incrível feito”, completa Bertolucci.

TERROIR SERRANO SAFRA 2025

O Terroir Serrano safra 2025 já está disponível para venda na Azeiteira, espaço destinado a experiências sensoriais e comercialização de azeites e produtos feitos à base de oliva localizado no Parque Olivas de Gramado, e também na plataforma online www.olivasdegramado.com.br/ loja .

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Em 2022, o Terroir Serrano, foi selecionado para o Flos Olei (Milão-Itália), catálogo que reúne os 500 melhores extravirgens do mundo.

No ano de 2023, o Terroir Serrano – Blend de Campo Multivarietal, conquistou medalha Silver Award no New York International Olive Oil Competition (NYIOOC) realizado nos Estados Unidos, um dos maiores e mais prestigiados concursos mundiais de azeite de oliva extravirgem.

O Terroir Serrano e a Infusão Aromática de Azeite de Oliva Extravirgem com Nibs de Cacau, foram premiados na Athena International Olive Oil Competition 2024. Uma avaliação, considerada por especialistas como uma das três mais importantes do segmento em nível mundial.

O Terroir Serrano edição 2024 foi novamente reconhecido como um dos melhores azeites do planeta pelo Flos Olei, além de conquistar pela segunda vez consecutiva medalha de prata no NYIOOC.

PIONEIRO NO TURISMO OLIVEIRÍSTICO

O Parque Olivas de Gramado está na vanguarda do olivoturismo na Serra Gaúcha e no Brasil. O empreendimento dedica mais de 150 hectares para a promoção do olivoturismo, oferecendo várias atividades que encantam pessoas de todas as idades. Mais informações em: www.olivasdegramado.com.br ou em @olivasdegramado.