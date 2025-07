Prefeitura de Canela fará pagamento integral do transporte universitário

A Prefeitura de Canela comunicou, nesta segunda-feira, 30, o pagamento integral do transporte universitário para os estudantes do município. O repasse mensal assegura 100% da cobertura dos custos com o deslocamento dos alunos que frequentam instituições de ensino fora da cidade.

Na tarde de hoje, o prefeito Gilberto Cezar, o vice-prefeito Gilberto Tegner e o secretário adjunto de Educação, Evandro Nunes, reuniram-se com representantes dos estudantes universitários para anunciar oficialmente a manutenção do benefício e reforçar o diálogo com a comunidade acadêmica.

Durante o encontro, foi explicitado que a continuidade do repasse só foi possível graças a uma readequação nas contas públicas, já que não houve previsão para o pagamento total no orçamento feito pelo governo anterior.

“Mesmo com limitações orçamentárias, conseguimos, por meio de ajustes administrativos, garantir os recursos necessários para o transporte universitário. Estamos falando de oportunidade, de dar condições para que nossos estudantes sigam estudando e se qualificando”, afirmou o prefeito Gilberto Cezar.

O vice-prefeito Gilberto Tegner também ressaltou a importância do benefício para a formação dos jovens canelenses. “Estamos trabalhando para que a educação em Canela seja cada vez mais acessível”, destacou Tegner.

A administração municipal segue comprometida em manter o diálogo aberto com os estudantes e aprimorar constantemente as políticas públicas voltadas à educação e à juventude. Estudantes da associação que representa os alunos e a vereadora Graziela Hoffman também participaram da reunião.