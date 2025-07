Projeto “Narrativas” inicia em 2 de julho com encontros sobre juventude e envelhecimento em Canela

O Instituto da Pessoa dá início, na próxima quarta-feira, 2 de julho, ao projeto “Narrativas”, uma iniciativa que propõe rodas de conversa sobre temas relacionados a adolescentes e idosos. Os encontros ocorrerão semanalmente, às quartas-feiras, às 19h30, no CIDICA (Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, localizado na Rua São Francisco, 199)

Com duração prevista de seis meses, o projeto será conduzido pelos psicólogos Marco Aurélio Alves e Camila Heidrich, que receberão convidados especialistas para debater assuntos como slam, tatuagem, aposentadoria, trabalho após os 40 anos, iniciação profissional, ansiedade, crenças limitantes, relacionamento familiar, solidão involuntária, entre outros temas pertinentes às diferentes fases da vida.

Financiado pelo Fundo Social do SICREDI, o “Narrativas” dá continuidade ao trabalho já realizado pelo Instituto da Pessoa em Canela, que também foi responsável pelos projetos “Vivências” e “Saberes e Fazeres”, ambos com foco no desenvolvimento humano e apoio da mesma instituição financeira.

Os encontros são gratuitos e abertos à comunidade, promovendo um espaço de escuta, diálogo e construção coletiva. A proposta é fortalecer a empatia entre gerações e ampliar a compreensão sobre os desafios e potencialidades do envelhecer e do amadurecer..