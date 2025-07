36ª Oktoberfest de Igrejinha divulga programação completa da festa

Entre as atrações, shows de Lauana Prado, Reação em Cadeia, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Nenhum de Nós e Menos é Mais prometem animar o público de 17 a 26 de outubro

Com o mote “Legado de amor e tradição”, a 36ª Oktoberfest de Igrejinha já está com sua programação oficial completa para a edição deste ano. De 17 a 26 de outubro, o evento mais aguardado da região reunirá famílias e amigos para cultivar as tradições germânicas com muita música, alegria, chopp e gastronomia típica. Nesta edição, serão 70 atrações, totalizando 120 apresentações espalhadas pelos seis palcos, que contemplarão diferentes estilos musicais.

Lauana Prado, Reação em Cadeia e Zé Neto & Cristiano animam o primeiro final de semana

A programação oficial desta edição inicia no dia 16 de outubro, quinta-feira, com a tradicional Carreata do Chopp. O trajeto iniciará ao meio-dia e percorrerá as cidades da região até chegar na Rua Coberta de Igrejinha.

No dia 17 de outubro, sexta-feira, a Alvorada Festiva acontecerá às 6 horas com a participação do terno de atiradores, anunciando o dia de início da festa. À noite, o Parque da Oktoberfest abrirá às 19 horas e, às 19h30, na Lona, ocorrerá a Solenidade de Abertura com participação da Associação Cultural Kirchleinburg e da Orquestra Municipal Huberto Schmitt Müller de Três Coroas. Das 21h30 às 22h30 acontecerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Às 21h30 a Oktober promoverá uma rodada de Chopp em Metro no Pavilhão 2. Já às 22 e às 23 horas acontecerão Jogos Germânicos, primeiro na Lona e depois no Pavilhão do Kerb. À meia-noite, a atração principal do dia, Lauana Prado, uma das vozes femininas mais relevantes do sertanejo atual, subirá ao palco de shows. A partir da 1 hora da manhã o público poderá curtir música eletrônica no Ginásio, com a E-Oktober, apresentando: DJ Aria (1h), DJ Nommad (2h) e DJ Essence (3h30).

A noite será de muita música espalhada pela festa. Entre as bandinhas típicas itinerantes se apresentarão: Banda Típica Macega Show (19h) e Banda Típica Amigos do Caneco (19h30). No Pavilhão 2, o público poderá conferir July Bueno (20h), Rainha Musical (22h) e Banda 10 (1h30). Já na Lona, se apresentará a Orquestra La Montanara (22h30); enquanto no Pavilhão do KerbteráBanda Exemplo (19h) e Super Banda Hopus (23h30). No PUB, All the Rocks (22h) e OABoys (0h) animarão o público. Enquanto isso, no Multipalco, Banda Típica Amigos do Caneco (21h), Sara Grings (22h) e The Cursed (23h30) marcarão presença.

No primeiro Super Sábado, dia 18 de outubro, o parque abrirá ao meio-dia e terá entrada franca até as 16 horas. A partir das 14 horas acontecerá o Desfile Oficial da Oktoberfest, com saída da Av. Presidente Castelo Branco em direção ao parque. Em caso de chuva, a atividade será transferida para o dia 25 de outubro, no mesmo horário. Ainda à tarde, a partir das 15h30, o público poderá prestigiar uma apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Internacional de Nova Petrópolis, na Lona. O tradicional Agita Oktober acontecerá na Esplanada, ao lado do Pavilhão 2, das 16 às 20 horas, reunindo: DJ Mateus Farias (16h) e DJ Guz Zanotto (18h). O dia ainda oferecerá apresentações culturais, com a Associação Cultural Kirchleinburg, às 17 horas, no Pavilhão do Kerb, e o Grupo Folclórico Teewald, às 18h30, na Lona. Das 21h30 às 22h30, a festa promoverá uma hora de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Às 22 horas, será realizada uma rodada de Chopp em Metro, no Pavilhão do Kerb, enquanto às 23 horas acontecerá uma rodada de Chopp em Metro e Jogos Germânicos, na Lona. A partir das 23h30, o palco de shows será da banda gaúcha de rock Reação em Cadeia.

A programação musical do dia contará com as bandinhas típicas itinerantes: Banda Típica Macega Show (12h), Banda Típica Amigos do Caneco (12h), Banda Típica União (16h) e Banda Típica Real Madrid (16h30). Já no Pavilhão 2, Banda Periquito (12h), Nave Som (20h) e Brilha Som (1h) trarão seus sucessos ao público. Enquanto isso, o palco da Lona receberá Banda Típica Verno & Cia (12h), Banda 80 Bits (16h), Banda Doce Desejo (19h) e The Willers (23h30). No Pavilhão do Kerb, Musical União (12h), Super Banda Hopus (17h30) e Banda Luar (22h30) farão apresentações. Já no PUB, o Grupo SNP (16h), Patrick Ávila (18h), Denner Machado (20h), Mazah (22h) e Django y Los Basterds (0h) realizarão os shows do dia. No multipalco, Banda Típica União (16h), Cego do Violão (18h), Banda Feeling (19h30), Nicky Morais (21h) e Naye (22h30) comandarão a programação. Ainda no sábado, das 15 horas à meia-noite, no Ginásio, acontecerá o Aquece Oktober, uma festa open bar de chopp para maiores de 18 anos, em ambiente exclusivo, com programação própria e ingressos adquiridos à parte.

No dia 19 de outubro, primeiro domingo de festa, o Parque da Oktoberfest abrirá às 10 horas, com entrada franca até meio-dia. O dia será repleto de atrações culturais, com Jogos Germânicos Escolares, das 10h30 às 13 horas, na Lona; seguido por apresentações dos grupos Volkstanzgruppe Freudschaftskreis (13h), ONG Vida Breve (13h30), Grupo Shinsei (14h) Grupo Ana Terra (14h30), Volkstanzgruppe Talquelle (15h30) e Associação Cultural Kirchleinburg (16h), no mesmo local. Às 14 horas e às 18h30 acontecerão rodadas de Chopp em Metro, no Pavilhão 2. O momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque, será entre 15h30 e 16h30. À noite também acontecerão Jogos Germânicos – às 19 horas na Lona e às 19h30 no Pavilhão do Kerb. A partir das 20 horas, a dupla Zé Neto & Cristiano subirá ao palco principal para embalar o público com diversos sucessos do sertanejo.

O dia ainda terá mais atrações musicais nos palcos do parque. O Pavilhão 2 exibirá Banda Baila Baila (10h), Porto do Som (14h30) e Indústria Musical (19h). As bandinhas típicas itinerantes que embalarão os visitantes serão: Banda Típica Real Madrid (10h), Banda Típica Canecão do Vale (11h30), Banda Típica Macega Show (14h30), Banda Típica Verno & Cia (15h30). A Lona apresentará Musical União (16h30) e The Willers (19h30), enquanto o Pavilhão do Kerb será palco para Banda Típica Imigrante (11h), Banda Periquito (15h30) e Banda Luar (20h). No PUB, será a vez de Junior Giehl (16h), Casal das Domingueiras (18h), Patos de Barba (20h) e Pagode do Exata (22h) comandarem o palco. No Multipalco, a Oktober receberá: Banda Típica Canecão do Vale (14h), Cristian Dutra (16h), Gui Vieira (17h30), Jana Eberthe e Ale Marks (19h) e Leandro Almeida (20h30).

Besonderertag, Kindertag e Seniorentag oferecem programação inclusiva na semana

No dia 21 de outubro, terça-feira, a 36ª Oktoberfest de Igrejinha promoverá o Besonderertag, dia especial para APAE’s (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e pessoas com deficiência. Com entrada franca ao longo do dia, a programação iniciará às 9h30 e seguirá até as 16 horas. Às 10 horas, o Pavilhão 2 terá uma apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Lichten Strahl, da APAE de Igrejinha. Já às 12h30, a Banda “Nasce a Nossa Música”, da APAE de Osório, subirá ao palco. Entre 10 e 16 horas, os visitantes poderão se divertir no parque de diversões e com os brinquedos infláveis. Além disso, a agenda musical contará com: Banda Típica Macega Show (9h30), DJ Muka (9h30 às 16h), Leandro Almeida (10h30), Júnior Giehl (11h30), Baile do Finna (13h15) e Banda 10 (14h30). Entre as atrações, também estarão RoboXX Entretenimentos e Companhia Re Tri Circo. À noite, a partir das 19 horas, acontecerá uma Celebração Ecumênica, na Lona.

O dia mais aguardado pelas crianças da região será em 22 de outubro, quarta-feira, quando acontecerá o Kindertag, a Oktoberfest Infantil. Com entrada franca, a programação será das 8 horas às 17h30, com brinquedos infláveis disponíveis, além de RoboXX Entretenimentos, Paranóia Produções e Companhia Re Tri Circo. Às 8h30 e 13h30 a Banda Típica Macega Show se apresentará, enquanto às 10h e 14h30 acontecerá o espetáculo teatral “Conto comigo e contigo”, do Grupo Ueba Produtos Notáveis, no Pavilhão do Kerb. Na agenda musical, estão: Banda Típica Romance Musical (18h30), que se apresentará de forma itinerante pelo parque; Casal das Domingueiras (21h30), no Pavilhão do Kerb; e DJ Muka (8h às 17h30), no Pavilhão 2. Às 17h30 abrirá o Bierplatz e, às 19 horas, acontecerá a Oktober Tchê, com apresentações do CTG Os Tauras da Colina, CTG Sentinela da Tradição, CTG Sangue Nativo e CTG Fogão Gaúcho, no Pavilhão do Kerb. Ainda neste dia, a partir das 20 horas, será realizado o Stammtisch, encontro para falar alemão, no Bierplatz. O parque de diversões ficará aberto até as 23 horas.

A quinta-feira da festa já é conhecida como o dia dedicado à Oktoberfest da Terceira idade. Neste ano, o Seniorentag será em 23 de outubro e reunirá grupos de idosos de diferentes cidades da região. A entrada será franca, com doação de 1 kg de alimento não perecível e/ou produto de limpeza, destinado ao Hospital Bom Pastor de Igrejinha. O parque abrirá às 9 horas e, às 9h30, acontecerá a Caminhada Festiva, um desfile da terceira idade com saída da Rua Coberta do Centro em direção ao Parque da Oktoberfest. Às 10 horas acontecerão Jogos Germânicos, com Paranóia Produções, na Lona. A RoboXX Entretenimentos e a Companhia Re Tri Circo animarão o público das 10 às 16 horas; e das 13 às 15 horas acontecerão apresentações artísticas, culturais e folclóricas de Grupos de Danças da Terceira Idade, na Lona. Ao meio-dia acontecerá um Desfile Interno de Reis e Rainhas da Terceira Idade. O público ainda poderá conferir uma exposição de orquídeas no Ginásio, até 16h30.

Reação em Cadeia – Foto por Murilo Amancio

À noite, a partir das 19 horas, a Oktober promoverá o 3º Oktober Kartenspiel, torneio de canastra, no Essenplatz. Às 19h30 acontecerá o show “Os causos do Guri de Uruguaiana”, no Ginásio. O Pavilhão do Kerb terá uma apresentação da Associação Cultural Kirchleinburg e Jogos Germânicos, às 20 horas, além de rodada de Chopp em Metro, às 22h30. Neste dia, o parque de diversões ficará aberto até meia-noite. A agenda musical da quinta-feira terá muita bandinha típica itinerante, com: Banda Típica Macega Show (9h30), Banda Típica Tannenwald (10h30), Banda Típica Verno & Cia (12h30) e Banda Típica Alles Bier (14h30). No Pavilhão 2 se apresentarão Banda Periquito (10h), Super Banda Choppão (14h30) e Denner Machado (19h). A Lona contará com show do Super Musical Monte Carlo (15h) e o Pavilhão do Kerb reunirá: Banda Típica Canecão do Vale (9h30), Super Banda Real (11h30), Banda Tricolor (16h), Calamares (20h30) e Só Uma Dica (23h).

Nenhum de Nós – Foto por Raul Krebs

Último final de semana terá Israel & Rodolffo, Nenhum de Nós e Menos é Mais

Na segunda sexta-feira da 36ª Oktoberfest de Igrejinha, 24 de outubro, o parque abrirá às 19 horas. Entre as 20 e 22 horas, no Ginásio, será realizado o 4º Oktober Dança, com apresentações da Escola de Dança Suplés, do Balé Folclórico Origens e do Grupo de Patinação Arte sobre Rodas. Das 21h30 às 22h30, a festa oferecerá um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Também às 21h30 acontecerá a rodada de Chopp em Metro, no Pavilhão 2. Os Jogos Germânicos acontecerão às 22 e 23 horas, sendo primeiro na Lona e, depois, no Pavilhão do Kerb. À meia-noite, a dupla sertaneja Israel & Rodolffo subirá ao palco para o show nacional da sexta-feira. A partir da 1 hora da manhã, no Ginásio, o público poderá conferir a E-Oktober, com música eletrônica: DJ Belezord (1h), DJ Pedrinho vs DJ Ashar (2h) e DJ Sinthesy (3h30).

A programação musical ainda contará com duas bandinhas típicas itinerantes, sendo: Banda Típica Real Madrid (19h) e Banda Típica Macega Show (19h30). Enquanto isso, no Pavilhão 2, Giácomo Velasques (20h), San Marino (22h) e PF no Bailão (1h30) animarão a noite. Quem quiser conferir a Banda Típica Imigrante (19h) e Super Musical Monte Carlo (22h30) poderá prestigiar o palco da Lona. Já o Pavilhão do Kerb exibirá shows de Musical União (19h) e Super Banda Real (23h30). O PUB, por sua vez, será palco de July Bueno (20h), OABoys (22h) e Pagode do Exata (0h). No Multipalco, a Banda Típica Macega Show (21h), Cego do Violão (22h) e Banda Feeling (23h30) farão suas performances.

No segundo Super Sábado da Oktober, 25 de outubro, as festividades iniciarão ao meio-dia, com entrada franca até as 16 horas. Das 13 às 17 horas, no Ginásio, acontecerá o Igrejinha im Tanz 2025 – Encontro de Grupos de Danças Folclóricas Infantis e Juvenis. Já das 14h30 às 17 horas, o público poderá acompanhar os Jogos Germânicos no Pavilhão do Kerb. O Agita Oktober acontecerá das 16 às 20 horas, na Esplanada, ao lado do Pavilhão 2, e apresentará DJ Jacson Garcia (16h) e DJ Cabeção (18h). Às 16h30 acontecerá um dos momentos mais aguardados da edição: a apresentação do presidente e vice-presidente da 37ª Oktoberfest de Igrejinha, na Lona. Na sequência, às 18h30, o mesmo espaço receberá a Associação Cultural Kirchleinburg para uma apresentação. Entre as 21h30 e 22h30 o público terá à disposição um momento de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Às 22 e 23 horas acontecerão rodadas de Chopp em Metro, sendo a primeira no Pavilhão do Kerb e a segunda na Lona. O principal show da noite, com a banda Nenhum de Nós, será a partir das 23h30, no palco principal.

A agenda musical do dia é diversa e busca agradar a todos os gostos. As tradicionais bandinhas típicas itinerantes serão: Banda Típica Macega Show (12h), Banda Típica Amigos do Caneco (12h), Banda Típica União (16h) e Banda Típica Real Madrid (16h30). No Pavilhão 2, Super Banda Tricolor (12h), Flor da Serra (20h) e Sétimo Sentido (1h) serão responsáveis por entreter o público ao longo do dia. A Lona receberá Banda Amazônia (13h30), Banda Doce Desejo (19h) e Banda Munique (23h30), enquanto o Pavilhão do Kerb apresentará Banda Quantum (12h), Banda Santa Cruz (17h30) e Banda Exemplo (22h30). Os shows do PUB serão com Nicky Morais (16h), Cristian Dutra (18h), Patos de Barba (20h), Naye (22h) e Grupo SNP (0h). Já no Multipalco o público poderá conferir Banda Típica União (16h), July Bueno (18h), Gui Vieira (19h30), Sara Grings (21h) e Casal das Domingueiras (22h30).

O último dia da 36ª Oktoberfest de Igrejinha promete encerrar a programação com chave de ouro. No dia 26 de outubro, domingo, o parque abrirá às 10 horas, com entrada franca até o meio-dia. Das 11 às 13 horas, a Lona receberá um Festival de Ritmos com a apresentação da Banda Típica Real Madrid, Blaskapelle Igrejinha e representantes de bandas marciais de Taquara. Na sequência, a cultura continua em evidência no espaço, com apresentações dos grupos: Associação Cultural Baumschneis Volkstanzgruppe (13h), Grupo de Danças Folclóricas Wiedergeburt (13h30), Grupo de Danças Folclóricas de São Sebastião do Caí (14h), Grupo de Danças Folclóricas Fabemballare (14h30), Grupo Ucraniano Solovey (15h30) e Associação Cultural Kirchleinburg (16h). A tradicional rodada de Chopp em Metro acontecerá às 14 horas e às 18h30, no Pavilhão 2, enquanto das 15h30 às 16h30 o público poderá aproveitar uma hora de Chopp em Dobro EISENBAHN PILSEN, em todo o Parque. Os Jogos Germânicos acontecerão às 19 horas, na Lona, e, às 19h30, o Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Sonnenstrahl se apresentará no Pavilhão do Kerb.

Para encerrar a programação do palco de atrações nacionais da festa, a Oktober de Igrejinha oferecerá o show do grupo de pagode Menos é Mais a partir das 20 horas. Durante o último dia, diversas atrações musicais estarão disponíveis. As bandinhas típicas Banda Típica Real Madrid (10h), Banda Típica Alles Bier (10h30), Banda Típica Macega Show (12h) e Banda Típica Amigos do Caneco (14h) embalarão os visitantes de forma itinerante pelo parque. No Pavilhão 2, Super Banda Tricolor (10h), Banda 10 (14h30) e Brilha Som (19h) subirão ao palco para suas performances. Já, na Lona, Banda Periquito (16h30) e Banda Munique (19h30) se apresentarão, enquanto no Pavilhão do Kerb a animação ficará por conta da Banda Típica Imigrante (11h), Musical União (15h30) e Banda Santa Cruz (20h). O PUB exibirá shows de Jana Eberthe e Ale Marks (16h), The Cursed (18h), Django y Los Basterds (20h) e Mazah (22h). Para completar a agenda, no Multipalco os visitantes poderão conferir apresentações da Banda Típica Amigos do Caneco (14h), Junior Giehl (16h), Patrick Ávila (17h30), All the Rocks (19h) e Denner Machado (20h30).

Programação esportiva: a Oktoberfest de Igrejinha também promove uma programação esportiva, que iniciará no dia 4 de outubro com a 13ª Oktober Aventura. Na sequência, no dia 12 de outubro, acontecerá a 20ª Oktober Bike e a 5ª Corrida de Revezamento da Oktober. Para fechar a agenda, nos dias 18 e 19 de outubro, será realizada a 25ª Oktober Fliegen (Voo Livre).

Uma festa voluntária

Conhecida como a maior festa comunitária do Brasil, a Oktober de Igrejinha é a única organizada e realizada por mais de 3 mil voluntários e que tem o seu resultado financeiro distribuído para entidades locais a cada edição. No último ano, por exemplo, o evento reuniu mais de 223 mil visitantes e gerou mais de R$ 5 milhões em recursos para a região.

Com a parceria renovada no início deste ano, o chopp oficial desta edição será da Eisenbahn e as bebidas não alcoólicas serão da Coca-Cola. Além do chopp gelado, o público poderá se deliciar com a culinária típica alemã, que estará disponível em diferentes espaços da festa: Bierplatz, Biergarten, Essenplatz, Bierecke, Oktober Pub, Oktober Restaurant e Pavilhão dos Colonos.

O Parque da Oktoberfest oferece ao público 15 mil m² de área coberta e pátio pavimentado com infraestrutura completa. Entre as atrações que os visitantes encontrarão espalhadas pelo espaço estão: Oktober Memorial, Igreja, Oktoberbaum, parque de diversões, jogos germânicos, espaços para exposições, souvenirs e artesanatos. Além disso, o parque ainda conta com a Vila Germânica, um espaço charmoso que transporta os visitantes para o passado, com a presença de casas enxaimel.

A entrada para a Oktoberfest de Igrejinha garante acesso a todas as atrações da festa, exceto o Aquece Oktober, festa open bar de chopp pilsen com ambiente e programação exclusivos que acontecerá no primeiro sábado de evento e possui ingresso à parte.

SERVIÇO

Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 17 a 26 de outubro de 2025

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.

1º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 36,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 25,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 36,00

2º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 47,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 34,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 47,00

3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Tacosola, Tintas Killing e Voltec

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais