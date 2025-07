ACCC: Tecendo arte, cultura e pertencimento nos bairros de Canela

A Associação Cultural Criativa Canela (ACCC), criada em 20 de maio de 2025, nasce com o objetivo de ampliar o acesso às atividades artísticas para a comunidade de Canela, promovendo o compartilhamento de conhecimento por meio de oficinas formativas em diversas linguagens: artes visuais, arte-educação e, especialmente, arte têxtil.

Todas as ações da entidade serão realizadas nos bairros de forma descentralizada e voltadas a públicos diversos, possibilitando tanto a profissionalização e geração de renda quanto o fortalecimento do fazer artístico como forma de bem-estar e melhoria da qualidade de vida.

Canela é uma cidade reconhecida como um polo artístico-cultural, com muitos talentos que se destacaram e encantaram o público com sua arte e a ACCC surge para ampliar esse cenário, garantindo que mais pessoas tenham a oportunidade de desenvolver seus talentos e se reconhecerem como agentes de transformação por meio da arte. Além disso, a Associação busca manter viva a tradição do artesanato na cidade — um patrimônio afetivo que encanta tanto moradores quanto turistas, e que precisa ser estimulado entre as novas gerações.

Formada por artistas, artesãos e produtores culturais da região, a ACCC tem como presidente a empresária e artesã Angela Cardoso, que afirma: “ Pra mim a criação dessa associação é mais que um projeto social, é um projeto de referência não só para comunidade, mas principalmente para o poder público, mostrando que sim, quando queremos dá para fazer algo que contribua em nossa cidade!“ A vice-presidente, Daiene Cliquet, multiartista, produtora cultural e arte-educadora, complementa: “Nesta Associação, todos os associados participam ativamente com o propósito de levar arte e cultura de forma descentralizada. A ideia é que cada um use suas experiências para que a Associação cresça junto com suas ações, levando mais onde se tem menos”.

Neste primeiro momento, com a formalização recém-concluída, a ACCC concentra seus esforços na elaboração de projetos culturais e na construção de parcerias locais e regionais. O objetivo é claro: transformar ideias em ações concretas, que levem arte, cultura e pertencimento para quem muitas vezes não tem acesso a esse direito fundamental.